Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом

В сети появилось видео с 38-летней артисткой во время соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже. На нем Леди Гага разговаривает с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. На записи слышно, как поп-звезда называет своего спутника женихом.

Певица выступила на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. В Париж она прилетела вместе с предпринимателем Майклом Полански, который старше ее на девять лет. Пара состоит в отношениях с 2019 года.

Ранее Леди Гага опровергла слухи о беременности. Она записала в своей соцсети аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.