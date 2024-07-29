29 июля 2024, 12:05

Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом

Global Look Press
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Американская певица Леди Гага подтвердила сообщения о помолвке с бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В сети появилось видео с 38-летней артисткой во время соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже. На нем Леди Гага разговаривает с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. На записи слышно, как поп-звезда называет своего спутника женихом.

Певица выступила на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. В Париж она прилетела вместе с предпринимателем Майклом Полански, который старше ее на девять лет. Пара состоит в отношениях с 2019 года.

Ранее Леди Гага опровергла слухи о беременности. Она записала в своей соцсети аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

Париж Отношения Франция
29 июля 2024, 11:01
«Слет русофобов»: в Сети высмеяли Пугачеву и Макаревича на фестивале Вайкуле
РИА «Новости»
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Пользователи Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и украинского артиста Андрея Данилко, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Комментарии россиян собрало издание «Аргументы и факты».

«Слет русофобов-пенсионеров», «Раньше на фестивали ездили уважаемые люди, а сейчас одни фекалии», «Такая популярность, любовь зрителей всю жизнь и такая позорная старость», - написали они.

Одна из пользовательниц ужаснулась внешнему виду примадонны, сравнив ее с Франкенштейном. Другие комментаторы отметили обилие пластики у певицы, добавив, что теперь она совсем не похожа на себя.

По информации издания, к началу фестиваля организаторы продали меньше трети билетов.

Ранее экс-домработница Пугачевой Людмила Дороднова проговорилась о плохом состоянии примадонны. По ее словам, у певицы проблемы с сердцем и ногами, а также она испытывает стресс.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Пользователи Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и украинского артиста Андрея Данилко, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Комментарии россиян собрало издание « Аргументы и факты ».

Алла Пугачева Фестивали
29 июля 2024, 10:22
Гарик Харламов перезапустит Comedy Club
Global Look Press
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Юмориста Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club на ТНТ. Комик заявил о желании перезапустить проект, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По информации издания, Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков шоу, включая работу сценаристов, контроль за написанием номеров и определение повестки.

«Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», - заявил юморист.

По его словам, он также продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.

Ранее продюсер Диана Тевосова рассказала о конфликте между ведущим КВН Александром Масляковым и Харламовым. По ее словам, юморист дал концерт, не согласовав его с продюсерами.

Гарик Харламов Телевидение
29 июля 2024, 08:18
Создатель тирамису умер в Италии
Unsplash
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В Италии умер 81-летний шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, известный как автор унифицированного рецепта десерта тирамису. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Мы вспоминаем его с любовью и той нежностью, которая всегда отличала его образ жизни. <…> Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», - заявил организатор чемпионата мира по изготовлению тирамису Франческо Реди.

По информации издания, Лингуанотто умер после продолжительной болезни. Хотя отель Roma из Томедзо оспаривал авторство тирамису, именно этого кондитера считали создателем унифицированного рецепта.

Идею Лингуанотто позаимствовал у жены владельца ресторана Le Beccherie, в котором работал с 1970 года, Альбы Кампеол. К тому времени она готовила десерт на основе печенья, кофе и сабаглионе уже 20 лет. Кондитер заменил яичный крем на маскарпоне и назвал блюдо тирамису.

Владелец Le Beccherie и бывший работодатель Лингуанотто, ресторатор Альдо Кампеол , умер в 2021 году в возрасте 93 лет. Губернатор региона Венето Лука Дзайя выразил соболезнования его семье.

Еда Италия
29 июля 2024, 04:01
Певица Натали заявила о готовности выходить на сцену после годового траура по мужу
РИА «Новости»
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Певица Натали решила вернуться на сцену после года траура из-за гибели своего супруга продюсера Александра Рудина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Год… Самый долгий… Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви. Все говорили: „Напиши песню“», - передало издание ее слова.

Вокалистка объяснила, что в первые полгода в ее голове были только «звуки звенящей тишины», она постоянно плакала и грустила. Из-за этого звезда не могла выпускать новые песни, ведь ей хочется вдохновлять и радовать слушателей, а не наоборот.

Теперь Натали осознала, что муж хотел бы ее улыбки и счастья. Она реабилитировалась и «намерена довериться судьбе». В августе артистка запланировала выпустить новую песню.

Гибель Рудина стала большим ударом для его семьи. За две недели до смерти продюсера умер его отец. Родственники сильно переживали обе потери.

Семья Песни

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