Леди Гага начала подготовку к свадьбе после слухов о беременности

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Более пяти лет певица состоит в отношениях с финансовым предпринимателем Майклом Полански. Многие поклонники все это время строили теории о свадьбе. Недавно источник, близкий к звездной паре, подтвердил, что торжество скоро состоится.

Исполнительница уже предупредила друзей и родственников о скорой свадьбе. Вероятно, церемонию проведут в частном режиме - в доме Леди Гаги и Майкла Полански в Малибу.

Ранее в СМИ обсуждали кадры, на которых Леди Гагу запечатлели с округлившимся животом. Многие поклонники предположили, что певица беременна.

Также на пальце звезды удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.