«Лечат». Актриса Ольга Яковлева — о своей госпитализации

«Лечат, лечат. <…> Я и дома, и в больнице. Периодически то там, то дома», - сказала она.

Подробности о своей болезни и состоянии Ольга Яковлева раскрывать не стала. Она отказалась отвечать на расспросы.

Поводом для госпитализации стали приступы боли, кашель и слабость, сообщил Telegram-канал Mash. По информации журналистов, скорая помощь увезла 82-летнюю актрису в одну из московских больниц. Обследование показало воспалительный процесс, кисты в почках и проблемы с кишечником. Ольга Яковлева находилась в состоянии средней степени тяжести.

Широкой публике актриса знакома по ролям в фильмах «Слово для защиты», «Таня», «Страницы журнала Печорина», сериалу «Тяжелый песок». Ольга Яковлева в разные годы выступала на сценах Ленкома, театров на Таганке и Малой Бронной. Она тепло вспоминала о заслуженном деятеле искусств России Леониде Эрмане.