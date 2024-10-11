11 октября 2024, 19:56

Лазарева пообещала разобраться с объявлением в международный розыск

РИА «Новости»
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Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск. В своем обращении на видеохостинге Telescope она назвала ситуацию неразберихой.

Артистка подчеркнула, что обязательно прокомментирует произошедшее в беседе с прессой, потому что «объяснить это нужно».

«С этой неразберихой как-нибудь разберемся», - пообещала она.

Накануне стало известно, что правоохранители в России объявили Татьяну Лазареву* в международный розыск , сообщал RT.

Летом Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ее предъявили обвинение в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Суд Россия Иноагенты Татьяна Лазарева
11 октября 2024, 15:15
Состояние здоровья Василия Ливанова ухудшилось
РИА «Новости»
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Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, которого госпитализировали в Москве в конце сентября, стало хуже. Об этом РИА «Новости» сообщили в НИИ имени Склифосовского.

Медики оценивают состояние артиста как тяжелое. Его временно перевели в реанимацию отделения неврологии.

Ливанова доставили в больницу с инсультом 29 сентября. Во время операции актер пережил остановку сердца.

Ранее стало известно, что 89-летнему артисту также диагностировали паралич правой части тела и поражение головного мозга , у него выявили признаки дыхательной и сердечной недостаточности.

Ливанов широко известен советскому и российскому зрителю по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Также он озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов и исполнил роли в десятках других картин.

Болезни Врачи
11 октября 2024, 00:20
Страсть к роскоши. Мать детей Дурова обвинили в растрате 18 млн долларов
Unsplash
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Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова получила алименты единоразовым платежом, а затем растратила еще 18 миллионов долларов на люксовую одежду и драгоценности для себя. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь миллиардера Георгий Лобушкин в своем Telegram-канале.

По его информации, в 2019 году Дуров по обоюдной договоренности перевел Болгар семь миллионов долларов из расчета по 10 тысяч на каждого ребенка в месяц до достижения ими 23-летия. Лобушкин сообщил, что женщина попросила разбить транш на две части.

«Уже после перевода на счет Ирины семи миллионов долларов Дуров позволял ей пользоваться своим банковским счетом, пока в 2022 году не обнаружил, что за несколько лет Болгар спустила 18 миллионов с его счетов на люксовые бренды и ювелирку», - сказал он.

В 2023 году Дуров закрыл доступ к счетам. Лобушкин заявил, что после этого она обвинила отца своих детей в насилии , подала заявление на единоличное опекунство ради дальнейших претензий на алименты.

Дуров не комментировал личные отношения с Болгар. Сама женщина заявила, что познакомилась с ним в 2012 году и улетела встречать Новый год в Дубае.

Дети Громкие разводы Деньги Павел Дуров
10 октября 2024, 21:23
Судебный процесс по иску Долиной прошел в закрытом режиме
РИА «Новости»
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Хамовнический суд Москвы провел заседание по иску певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры в центре столицы с признанием сделки по продаже недействительной в закрытом режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналистов не пустили в зал судебного заседания. Адвокаты сторон сослались на подписку о неразглашении и отказались от комментариев. Само заседание продлилось больше трех часов.

Покупательница квартиры артистки Полина Лурье подала встречный иск, который объединили с иском певицы. Его тоже планировали рассмотреть сегодня.

Долина лишилась столичной квартиры в результате мошеннической схемы этим летом. На недвижимость, ставшую предметов аферы, наложили арест. По словам певицы, она пошла на сделку, так как ее ввели в заблуждение третьи лица.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в день ее обращения, в течение суток задержали также женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которую подозревают в пособничестве аферистам. Последняя заявила, что ее саму обманули, писали «Известия».

В начале октября суд продлил арест Цырульниковой на месяц.

Суд Мошенничество Квартиры Лариса Долина
10 октября 2024, 13:45
Болгар поздравила Дурова с 40-летием кадрами замка Иф
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Ирина Болгар поздравила основателя Telegam Павла Дурова с 40-летием кадрами с замком Иф, бывшей тюрьмой для особо опасных преступников. Обращение она разместила в социальной сети.

«Никто не должен оставаться без подарков на день рождения», - подписала публикацию Болгар.

Ирина Болгар публично называет себя матерью трех детей Павла Дурова. После его ареста во Франции женщина заявила о претензиях на Telegram, назвав мессенджер совместно нажитым имуществом. По ее словам, Дуров отказал ей в переезде в ОАЭ и заблокировал карты для семейных расходов.

Болгар рассказывала, что они познакомились в 2012 году , когда девушка работала экспертом по йоге. Тогда пара начала общаться, а спустя полгода их отношения переросли в романтические. Дуров и Болгар начали активно путешествовать по миру.

Тюрьмы Павел Дуров

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