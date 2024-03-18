Лазарев объяснил, почему отказался сделать фото с Волочковой

«Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня тихо спрашивает Настя: „Можно с тобой сфотографироваться?“ Я сказал: „Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь“», - вспомнил Лазарев.

По его словам, скандал разгорелся на пустом месте. Певец уточнил, что в тот вечер бывшая прима-балерина Большого театра долго была на красной дорожке, но подошла со своей просьбой лишь тогда, когда он собирался на сцену.

В дальнейшем артист сильно удивился, когда увидел публичные комментарии балерины по этому поводу.

Во время «Шоу Воли» музыкант сделал снимок с картонной копией Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото в маленьких кружевных трусиках. Она позировала в нижнем белье на кушетке у косметолога.