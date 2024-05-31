Лазарев купил квартиру для диско-бабушки, но оформил недвижимость на себя

По ее словам, изначально артист планировал арендовать квартиру для пенсионерки, но собственники не хотели заселять слишком популярную квартирантку. Тогда певец купил для нее жилье. Он принял во внимание все пожелания диско-бабушки, теперь у нее есть все, включая диван и телевизор.

Бауэр уточнила, что Лазарев оформил на себя квартиру, но с условием, что Уляшова сможет там проживать, сколько потребуется.

«Я в раю-ю-ю!» - отреагировала на новоселье сама пенсионерка.

Певцу показал видео с танцующей бабушкой его звукорежиссер после концерта. Вскоре Лазарев узнал и о нелегкой судьбе пожилой уроженки Сыктывкара, в том числе, что она вынуждена снимать комнату за шесть тысяч рублей без всяких удобств.