31 мая 2024, 12:20

Лазарев купил квартиру для диско-бабушки, но оформил недвижимость на себя

Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев приобрел жилье для диско-бабушки Лидии Уляшовой, которая впечатлила артиста зажигательными танцами на концерте в Сыктывкаре. Об этом рассказала помощница пенсионерки Анита Бауэр в эфире программы «Звезды сошлись».

По ее словам, изначально артист планировал арендовать квартиру для пенсионерки, но собственники не хотели заселять слишком популярную квартирантку. Тогда певец купил для нее жилье. Он принял во внимание все пожелания диско-бабушки, теперь у нее есть все, включая диван и телевизор.

Бауэр уточнила, что Лазарев оформил на себя квартиру, но с условием, что Уляшова сможет там проживать, сколько потребуется.

«Я в раю-ю-ю!» - отреагировала на новоселье сама пенсионерка.

Певцу показал видео с танцующей бабушкой его звукорежиссер после концерта. Вскоре Лазарев узнал и о нелегкой судьбе пожилой уроженки Сыктывкара, в том числе, что она вынуждена снимать комнату за шесть тысяч рублей без всяких удобств.

Сергей Лазарев Недвижимость Шоу-бизнес
31 мая 2024, 12:28
«До утра может не дожить». Майоров рассказал о телефонном звонке перед смертью Заворотнюк
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Сергей Майоров рассказал, что узнал о критическом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк поздней ночью перед ее смертью. Его словам передало издание StarHit.

«Мне в половине первого позвонил наш с Настей общий близкий друг и сказал, что состояние у нее критическое и до утра может не дожить. Это все, что мне было известно ночью. Рано утром он мне написал, что Насти не стало», - поделился журналист.

Майоров и Заворотнюк были друзьями, однако их общение резко прекратилось после обнаружения у артистки серьезного заболевания. Более того, актриса прекратила появляться на светских мероприятиях и в социальных сетях. Тем не менее журналист одним из первых узнал об ухудшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Завортнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года она боролась с раком головного мозга. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости.

Болезни Анастасия Заворотнюк Россия Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 11:40
«Если стыдно — верни тачку». Бузова обратилась к экс-мужу Тарасову
Global Look Press
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Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова напомнила бывшему супругу Дмитрию Тарасову о его скверном поступке и предложила реабилитироваться. В эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай» она призвала футболиста вернуть ей автомобиль.

Артистка рассказала, что Тарасов так и не отдал ей Mercedes-AMG, который подарил в 2015 году, когда они состояли в браке. Бузова отметила, что спортсмен забрал у нее автомобиль еще до развода.

«Он в каком-то интервью сказал: „Мне очень стыдно, что я так с ней поступил“. Ну, если стыдно - верни тачку», - сказала она.

Официальный брак певицы и футболиста продлился четыре года. В 2016 году пара окончательно рассталась.

Недавно Бузова публично унизила экс-супруга , указав на его неумение играть в футбол. Она заявила со сцены во время церемонии «Winline Герои РПЛ», что Тарасов остается медийным футболистом только благодаря ее популярности.

Ольга Бузова Футбол Громкие разводы Машины
31 мая 2024, 11:17
Мадонна попала под суд за «порнографию» на своем шоу
Global Look Press
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Певицу Мадонну ждет судебное разбирательство из-за ее откровенного шоу. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, фанаты подали коллективный иск в суд на 65-летнюю исполнительницу, побывав на ее концерте.

Один из поклонников рассказал, что 7 марта выступление певицы началось позже запланированного времени. По его словам, в зале было очень жарко, так как артистка запретила включать кондиционеры, она порекомендовала зрителям раздеться.

«Заставлять зрителей часами ждать в жарких помещениях и принуждать к просмотру порнографии без предупреждения - это демонстрация неуважения Мадонны к своим поклонникам», - посетовал очевидец.

Он отметил, что ушел с концерта с полным ощущением присутствия в фильме для взрослых.

Ранее Мадонна спровоцировала слухи о новом романе с молодым британским боксером Ричардом Риакпроэ. Певица и спортсмен стали много времени проводить вместе, но источник утверждает, что они просто друзья.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
31 мая 2024, 10:38
Светлану Немоляеву выписали из больницы
РИА «Новости»
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Актрису Светлану Немоляеву уже выписали из больницы. Как рассказала 360.ru сама артистка, впереди ее ждет спектакль.

«Все в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле», - отметила актриса.

Голос артистки был бодрым. Она уточнила, что сейчас находится на даче.

По информации Telegram-канала Mash, больничный Немоляевой оставили открытым еще минимум на неделю. Артистке запретили любой стресс и физические нагрузки.

Уже 1 июня Немоляева должна была участвовать в спектакле «Бешеные деньги». Однако его заменили другой постановкой.

Информация о госпитализации актрисы появилась 19 мая. Она оказалась в одной из столичных больниц с коронавирусом. Сама звезда «Служебного романа» отметила, что переносит болезнь достаточно легко. Немоляева расстроилась из-за переноса ближайших концертов.

Больницы Болезни Концерты Спектакль Театры

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