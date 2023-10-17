Лайму Вайкуле решили проверить после призыва к сносу советских памятников
Высказывания певицы Лаймы Вайкуле о советских памятниках привели к тому, что налоговая и полиция начали проверять артистку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и потребовал привлечь певицу к ответственности по статье о реабилитации нацизма. Вайкуле заявляла, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить, напомнил общественник.
Певица также подчеркнула, что не понимает людей, которые преклоняют голову перед мемориалами. По словам Вайкуле, Россия «приватизировала День Победы и русский язык». Обращение Бородина передали из прокуратуры в налоговую службу и УВД по Западному административному округу Москвы.
В конце февраля 2024 года Лайма Вайкуле обрубила контакты с Россией и покинула страну. Артистка открыто поддерживала украинскую сторону и даже поднимала флаг Украины на своих концертах.