Лариса Гузеева показала место, в котором она выросла

Читайте нас в:

Звезда фильма «Жестокий романс» рассказала, что прилетела в Оренбург к своему брату. Он живет в доме, в котором рос вместе с Гузеевой.

Телеведущая пояснила, что прибыла на семейную встречу. В четверг, 12 октября, они соберутся, чтобы почтить память матери артистки.

«Прилетела к моему родному брату, в дом, где я выросла. <…> Уже 12 лет, как мы без нее (мамы - прим. ред.). Поэтому мы собираем родню, и будем ее вспоминать», - сказала Гузеева.

Она показала дом и отметила, что скоро опробует любимые уральские закуски. Артистка уехала из Оренбурга в 16 лет. Телезвезда сделала выбор в пользу актерской карьеры и поступила в театральный институт в Санкт-Петербурге.

Уже не первый год она является бессменной ведущей шоу «Давай поженимся!» вместе с Розой Сябитовой. После начала специальной военной операции выпуски передачи пропали из эфирной сетки Первого канала. Однако в августе шоу решили вернуть на экраны.