23 декабря 2024, 11:41

Лариса Долина встретит Новый год в квартире, проданной по указанию мошенников

Global Look Press
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Певица Лариса Долина планирует встретить Новый год в пятикомнатной квартире, проданной по указанию мошенников. Об этом сообщил телеканал НТВ в программе «Ты не поверишь!»

В интернете появилось также видео с новогодней елкой в квартире.

В августе певица сообщила, что стала жертвой мошенничества. Она рассказала, что аферисты выманили у нее деньги, вынудив продать квартиру в центре Москвы, и от ее имени разместили обращение в поддержку Украины, от которого сама Долина категорически открестилась.

Вскоре после этого в Хамовнический суд поступил иск от покупательницы злополучной квартиры Полины Лурье, которая потребовала выселить оттуда артистку, ее дочь и внучку. В ответ Долина обвинила Лурье в неосмотрительности, указав, что квартиру продали намного дешевле рыночной цены, и попросила суд признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть ей деньги.

Мошенничество Новый год Квартиры Лариса Долина
23 декабря 2024, 10:45
Стало известно о крупном долге Влада Бумаги перед налоговой
РИА «Новости»
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Блогер Влад Бумага задолжал налоговой службе почти миллион рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Влад Бумага должен выплатить 974 913 рублей единого налогового платежа.

«Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей», - указал собеседник издания.

По его данным, в отношении молодого человека завели дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают покинувшего ранее Россию рэпера Лигалайза (настоящее имя - Андрей Меньшиков), у которого осталась задолженность в размере 612 тысяч рублей перед налоговой службой, а также по кредитам.

Известно, что музыкант, который с 2023 года живет в Литве.

Долги Блогеры
23 декабря 2024, 04:39
«Открыл дверь с ноги». Цапник рассказал, как урвал роль в «Бригаде»
РИА «Новости»
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В начале нулевых актер Ян Цапник обрел известность благодаря роли предпринимателя Артура Лапшина в сериале «Бригада». Он рассказал на «Шоу Воли», как получил эту работу.

К тому моменту Цапник уже стал востребованным театральным актером, но с кино у него пока не сложилось. Для того, чтобы получить хоть какую-то роль, он ходил по «Мосфильму» и предлагал свою кандидатуру. Артист получил много отказов, пока однажды не встретил режиссера Алексея Сидорова.

«Я открыл дверь с ноги, и там сидел какой-то странный человек. <…> Я спросил его: „Нужны ли хорошие артисты?“. Он ответил: „Нужны!“. Тогда я сказал: „Тогда бери!“. Так меня и утвердили на роль», - сказал он.

Из последних работ Цапника - фильмы «Огниво», «Баба Яга спасает Новый год» и «Мое любимое привидение». Права на показ картины «Конек-Горбунок» с его участием купила компания Grindstone Entertainment Group для показала в Северной Америке.

В начале нулевых актер Ян Цапник обрел известность благодаря роли предпринимателя Артура Лапшина в сериале «Бригада». Он рассказал на «Шоу Воли» , как получил эту работу.

Сериалы Фильмы Актеры
23 декабря 2024, 01:06
Стало известно, кто был Шамаханской царицей в «Шоу Аватар»
Unsplash
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В восьмом выпуске третьего сезона «Шоу Аватар» выбыла Шамаханская царица. Участники узнали в ней певицу Наташу Королеву. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Новый выпуск прошел 22 декабря. Комик Тимур Батрутдинов, певцы Марк Тишман, Сергей Лазарев, телеведущие Регина Тодоренко и Лера Кудрявцева номинировали на вылет трех персонажей - Серого волка, Страшилу и Шамаханскую царицу.

Участники решили, что под маской волка скрывался Михаил Шуфутинский, но ошиблись. С Шамаханской царицей им повезло больше.

«Я не мог ни с кем другим спутать Наташу Королеву», - сказал Батрутдинов.

В музыкальном «Шоу Аватар» звезды выступают в образах разных персонажей, скрывая свою личность. В предыдущих сезонах в нем приняли участие Валерия в роли Огненной Ворожеи , Mona под маской Аленушки, Алексей Чумаков в образе Лешего.

Телевидение Шоу-бизнес Наташа Королева
22 декабря 2024, 22:35
Хабенский впервые показал своего 16-летнего сына
РИА «Новости»
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Актер и режиссер Константин Хабенский вместе с писателем Александром Цыпкиным провели творческий вечер во МХАТ имени Чехова. Среди зрителей встречи был 16-летний сын артиста, сообщил сайт kp.ru.

На мероприятии Хабенский обсуждал разные темы. Он говорил о творчестве и о личной жизни. В какой-то момент актер завел разговор о своем сыне.

Хабенский признался, что юноша в тот момент находился в зале. Сын артиста практически не показывается на публике и ведет закрытый образ жизни.

Худрук МХТ имени Чехова заявлял, что актерам необходимо профессиональное образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

Ранее стало известно о выходе в 2025 году третьего сезона сериала «Метод» , в котором Константин Хабенский играет главную роль. Поклонники увидят продолжение детектива спустя 10 лет после премьеры. Точную дату выхода третьего «Метода» пока держат в секрете.

Сериалы Режиссер Актеры Артисты

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