Лариса Долина встретит Новый год в квартире, проданной по указанию мошенников

В интернете появилось также видео с новогодней елкой в квартире.

В августе певица сообщила, что стала жертвой мошенничества. Она рассказала, что аферисты выманили у нее деньги, вынудив продать квартиру в центре Москвы, и от ее имени разместили обращение в поддержку Украины, от которого сама Долина категорически открестилась.

Вскоре после этого в Хамовнический суд поступил иск от покупательницы злополучной квартиры Полины Лурье, которая потребовала выселить оттуда артистку, ее дочь и внучку. В ответ Долина обвинила Лурье в неосмотрительности, указав, что квартиру продали намного дешевле рыночной цены, и попросила суд признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть ей деньги.