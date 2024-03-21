Лариса Долина раскрыла секрет борьбы с травлей в школе

Лариса Долина рассказала о том, как прошла через трудности школьного периода, в том числе - через буллинг, не обращаясь за помощью к психологу. Она поделилась секретами в интервью на YouTube-канале Натальи Подольской.

По словам певицы, она всегда полагалась на собственную внутреннюю силу и способность решать возникающие проблемы.

«Я с детства сильный человек очень. Сама всегда все решала, очень много думала всегда», - сказала Долина.

Однако она делилась переживаниями с родителями.

По словам Долиной, отношения со сверстниками кардинально поменялись, когда она начала активно заниматься музыкой.

«Как только я начала играть и показывать как пою, сразу ко мне потянулись со школы. Изменилось отношение», - подчеркнула артистка.

Певица высказалась в защиту участников голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она призвала не быть столь строгими к своим коллегам.