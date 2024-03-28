Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов
Певица Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов. Свое мнение она высказала на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии станции.
По словам исполнительницы, виновники теракта заслуживают высшей меры наказания.
«В отношении террористов только такая кара должна быть», - заявила певица.
Она также отметила, что самое страшное наказание для них - «кара Господня».
Шоумен Александр Ревва в ходе этого же концерта не поддержал идею смертной казни. Он считает, что не нужно уподобляться убийцам.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Политик подчеркнул, что она должна распространяться на «нелюдей, мерзавцев». Члены партии будут настаивать на проведении референдума в единый день голосования 8 сентября 2024 года.