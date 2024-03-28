28 марта 2024, 11:42

Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов

РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов. Свое мнение она высказала на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии станции.

По словам исполнительницы, виновники теракта заслуживают высшей меры наказания.

«В отношении террористов только такая кара должна быть», - заявила певица.

Она также отметила, что самое страшное наказание для них - «кара Господня».

Шоумен Александр Ревва в ходе этого же концерта не поддержал идею смертной казни. Он считает, что не нужно уподобляться убийцам.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Политик подчеркнул, что она должна распространяться на «нелюдей, мерзавцев». Члены партии будут настаивать на проведении референдума в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Смертная казнь Шоу-бизнес
28 марта 2024, 11:09
Умер лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман
Global Look Press
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На 91-м году жизни скончался выдающийся психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщил Принстонский университет, в котором ученый работал до последних дней.

На 91-м году жизни скончался выдающийся психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщил Принстонский университет , в котором ученый работал до последних дней.

«Дэнни был гигантом в этой области, звездой Принстона, блестящим человеком, отличным коллегой и другом», - сказал профессор поведенческих наук и государственной политики Эльдар Шафир.

Ученый был известен своими прорывными исследованиями в области человеческого восприятия, ошибок мышления и предвзятости, особенно благодаря своей нашумевшей работе «Мышление, быстрое и медленное», завоевавшей статус мирового бестселлера.

Канеман, ставший пионером в области поведенческой экономики, оказал глубокое влияние на данную дисциплину, что принесло ему Нобелевскую премию в 2002 году. Американо-израильский ученый поставил под сомнение прежние представления о рациональности в принятии человеком решений, указав, что многие из наших выборов основываются скорее на интуиции, чем на осмысленном анализе.

Ученые Нобелевские премии Экономика
28 марта 2024, 05:25
Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после теракта
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров присоединился к мемориальному музыкальному марафону поддержки от звезд «Русского радио» после теракта в Crocus City Hall. Он исполнил две песни и обратился к россиянам, процитировав Аллу Пугачеву, сообщило «Утро.ру».

Киркоров исполнил две композиции - «Если ты уйдешь» и «Летите, летите, белые птицы». По его словам, первую песню он спел в память о всех, кто ушел и для всех тех, кто нуждается в нашей поддержке.

«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизни продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», - произнес артист перед второй композицией.

Примечательно здесь происхождение слов «помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Это строчка из песни Пугачевой «Скупимся на любовь», написанной на стихи Ильи Резника.

Ранее бывшая супруга Киркорова попросила прощения у исполнительницы Манижи за буллинг таджиков после теракта в Crocus City Hall. Пугачева публично извинилась перед ней в социальных сетях.

Филипп Киркоров Песни Алла Пугачева Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 04:36
Светлаков рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Юморист и шоумен Сергей Светлаков предупредил актера Сергея Бурунова, чтобы тот не заходил в здание концертного зала Crocus City Hall после начала теракта. Об этом Светлаков рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

По словам юмориста, Бурунов - тоже фанат группы «Пикник». Он собирался прийти на тот злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.

«Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», - рассказал Светлаков.

Кроме того, шоумен рассказал, что спасался с места теракта «голым» и босиком. По его словам верхняя одежда осталась в гримерке группы «Пикник», куда он заходил до концерта. Девушки, также убегавшие из здания концертного зала без обуви, не чувствовали этого.

Нападение террористов на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта.

Интервью Актеры Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 04:14
Умер актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман
РИА «Новости»
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Актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман - легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», - говорится в некрологе.

Артист ушел из жизни 27 марта во Всемирный день театра.

Юрий Михайлович окончил Воронежский театральный институт, после которого выбрал Ярославский ТЮЗ, где прослужил с 1984 по 1992 год. Коллектив театра уже выразил соболезнования родным и близким Мастера.

Юрий Михайлович также являлся директором, сооснователем и актером Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема». Последняя помогала при организации съемок сериала «Слово пацан» в Ярославле.

Помимо работы в театре Виксман снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка» и Малыги в фильме «Молодой волкодав».

Смертность Россия Актеры

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