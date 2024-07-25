25 июля 2024, 23:29

Лариса Долина едва не лишилась дома из-за мошенников с ее дипфейком

РИА «Новости»
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Дипфейк певицы Ларисы Долиной планировал взять денежный кредит на 50 миллионов рублей под залог ее недвижимости. Подробности РЕН ТВ сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

Он заявил, что это системное и хорошо подготовленное многоступенчатое мошенничество. Долиной последнее время поступали запросы от микрофинансовых организаций, отметил Пудовкин.

«Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем для того, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам. Конечно, будем блокировать», - заявил директор Долиной.

По его словам, мошенники представили все так, будто артистка собирает средства для концертной деятельности в 2025 году. В выдаче кредита злоумышленникам отказали бдительные сотрудники кредитной организации, поделился администратор.

С 25 июля банки обязали приостанавливать транзакции на двое суток, если данные о получателе есть в перечне мошенников.

Искусственный интеллект Мошенничество Недвижимость Кредиты Дипфейк
24 июля 2024, 19:01
«Громкое дело». Адвокат Добровинский займется разводом Яна Абрамова с Алсу
Pxhere
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Интересы бизнесмена Яна Абрамова при бракоразводном процессе с певицей Алсу представит адвокат Александр Добровинский. Об этом правозащитник сообщил в своем Telegram-канале.

«Не успел отгреметь один процесс с Филиппом Киркоровым и Любой Успенской, как бюро „Добровинский и партнеры“ вступило в новое не менее громкое дело - развод Алсу и Яна Абрамовых», - написал Добровинский.

Он добавил, что первое слушание по делу назначили на 26 июля.

О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае. Спустя месяц певица подала иск о разделе имущества. Предприниматель предложил артистке разные варианты мирного урегулирования.

Пара прожила в браке 18 лет. Супруги воспитывали троих детей - сына и двух дочерей.

Алсу Адвокаты Громкие разводы
24 июля 2024, 17:24
Срок давности по вменяемой блогеру Блиновской статье истек
РИА «Новости»
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Срок давности по уголовной статье, которую вменяли блогеру и интернет-коучу Елене Блиновской, истек. Об этом РИА «Новости» заявил ее адвокат Булат Солтаханов.

Юрист напомнил, что Блиновской вменяли статью об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По его словам, срок давности по ней истек 15 июля.

Адвокат добавил, что суд или Следственный комитет могут освободить «королеву марафонов» от уголовной ответственности.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. Ей вменили неуплату налогов и легализацию имущества, приобретенного преступным путем. В июле налоговый юрист Иван Морозов рассказал, что блогер задолжала налоговой около 907 миллионов рублей, не считая пеней. На сегодняшний день ее долг составляет 677 миллионов 665 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала Shot , Блиновская выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями.

Долги Суд Налоги Блогеры Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
24 июля 2024, 12:39
Деньги изъяли у отца и брата. Стало известно, за чей счет Блиновская гасит долги
РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о банкротстве. Заседание назначили на 19 августа, сообщил 360.ru налоговый юрист Иван Морозов.

Он напомнил, что сумма основного долга по налогу у Блиновской составляла 907 миллионов рублей, не включая пени и штрафы.

«На сегодня у нас осталось 677 миллионов 665 тысяч. Итого, всего выплачено 230 миллионов 286 тысяч. Значит, вчера поступила сумма 87 миллионов. Это денежные средства, наличные денежные средства, которые при обысках изъяли из банковских ячеек у отца и брата Елены. Соответственно, эти деньги были конвертированы и зачислены сейчас на налоговый счет», - объяснил юрист.

По его словам, сумма основного долга и штрафа не меняется, но ежедневно начисляется порядка 400 тысяч пеней.

«Этот процесс можно приостановить либо принятием судом обеспечительных мер, в чем нам было отказано, либо после введения процедуры банкротства. Заявление о банкротстве подано, насколько я знаю, Еленой. Рассмотрение дела назначено на 19 августа. Если суд примет решение об обоснованности заявления о банкротстве, тогда начисление пени будет приостановлено», - заключил юрист.

В марте СК завершил изучение уголовного дела в отношении Блиновской и ее мужа Алексея. Супругам инкриминировали уклонение от уплаты налогов.

Долги Деньги Елена Блиновская
24 июля 2024, 11:31
Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей
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«Королева марафонов» Елена Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Иван Морозов.

«На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей», - отметил он.

По словам специалиста, в эту сумму не вошли пени и штрафы.

Telegram-канал Shot 14 июля сообщил, что Блиновская выплатила 40 миллионов рублей долга перед Федеральной налоговой службой. Защита блогера настаивала на том, что ФНС ошибочно насчитала «королеве марафонов» лишний долг в 220 миллионов рублей.

В марте 2024 Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против Блиновской и ее мужа Алексея. Паре вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Несколько дней назад следствие запросило продление ареста Блиновской. Вопрос рассмотрят в Мосгорсуде 24 июля, сообщили «Известия».

Долги Налоги Елена Блиновская

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