Лариса Долина едва не лишилась дома из-за мошенников с ее дипфейком
Дипфейк певицы Ларисы Долиной планировал взять денежный кредит на 50 миллионов рублей под залог ее недвижимости. Подробности РЕН ТВ сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.
Он заявил, что это системное и хорошо подготовленное многоступенчатое мошенничество. Долиной последнее время поступали запросы от микрофинансовых организаций, отметил Пудовкин.
«Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем для того, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам. Конечно, будем блокировать», - заявил директор Долиной.
По его словам, мошенники представили все так, будто артистка собирает средства для концертной деятельности в 2025 году. В выдаче кредита злоумышленникам отказали бдительные сотрудники кредитной организации, поделился администратор.
С 25 июля банки обязали приостанавливать транзакции на двое суток, если данные о получателе есть в перечне мошенников.