29 июня 2024, 14:07

Лада Дэнс полностью рассчиталась с ФНС

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Певица и актриса Лада Дэнс погасила налоговую задолженность почти в миллион рублей. Артистке удалось рассчитаться с ФНС за шесть месяцев, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, приставы пообещали заблокировать счета Дэнс и запретить выезд за рубеж, если она не выплатит 968 тысяч рублей долга перед налоговой.

Авторы статьи уточнили, что певица начала выплачивать задолженность еще в декабре. На днях она внесла последний платеж на сумму 275 тысяч рублей.

Накануне блогер Елена Блиновская выплатила ФНС 70 миллионов рублей. Для этого она взяла деньги, полученные от продажи квартиры. Теперь автору «Марафона желаний» осталось погасить еще около 1,35 миллиарда рублей.

Долги Налоги Шоу-бизнес
29 июня 2024, 13:39
«Так смешно ругаешься». Павел Воля рассказал, почему восхищается Утяшевой
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева 28 июня отметила свое 39-летие. Павел Воля имениннице посвятил трогательный пост в Instagram* и выложил видео с ней.

Артист признался, что сильно любит супругу и не представляет без нее свою жизнь. Он поблагодарил Утяшеву за прожитые вместе годы и назвал ее самой красивой женщиной на Земле.

«Наш дом наполнен твоим смехом. Ты так смешно ругаешься. У тебя самые крутые идеи. Твоя энергия заполняет все. Ты - самая любящая и ответственная мать. Ты - маленькая девочка. Как ты стесняешься, скромничаешь, это самое милое, что может быть на свете», - написал Воля.

Шоумен перечислил лучшие качества жены, включая работоспособность и умение танцевать. По словам комика, он каждую минуту восхищается добротой супруги и учится у нее.

«Ты даришь хорошее просто так и ничего не ждешь взамен», - подчеркнул артист.

Весной в СМИ появились слухи о проблемах в браке гимнастки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли. Вскоре спортсменка подогрела сплетни о расставании с супругом, выложив фото без обручального кольца.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Шоу-бизнес Павел Воля
29 июня 2024, 13:10
Инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри
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Певице Кэти Перри удалось быстро похудеть благодаря диете, разработанной ее супругом Орландо Блумом. Об этом инсайдер сообщил журналистам Daily Mail.

Артистка недавно анонсировала выпуск нового трека Woman’s World и разместила в соцсетях фото в купальнике. Подписчики сразу же начали обсуждать ее слишком стройную фигуру. Некоторые заподозрили Перри в приеме популярного лекарства для диабетиков. Пользователи также обвинили артистку в том, что она отредактировала снимок в фоторедакторе.

Источник из ее окружения опроверг эти слухи. Он уточнил изданию, что Перри похудела за счет диеты Орландо Блума и тренировок.

«Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной», - сказал он.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли весит менее 45 килограммов. Артистку не смущает ее чрезмерная худоба, она полностью довольна своей фигурой.

Диеты Актеры Красота
29 июня 2024, 12:27
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз
Global Look Press
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В семье писательницы, дочери голливудского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин и звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта грядет пополнение. Пара ждет третьего ребенка, сообщили журналисты People.

О беременности Шварценеггер сообщили инсайдеры из окружения ее семьи.

Актер и писательница поженились летом 2019 года. Тогда Пратт сделал возлюбленной предложение и подарил кольцо с внушительного размера бриллиантом. Шварценеггер сразу же похвасталась украшением в соцсетях.

Супруги воспитывают двух детей - трехлетнюю дочь Лайлу и двухлетнюю Элоиз.

Ранее беременную экс-солистку группы «Фабрика» Сати Казанову положили в больницу. Артистке пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге.

Дети Беременность Голливуд Актеры
29 июня 2024, 12:12
Модель Решетова заявила, что находится в гармонии после скандала с Алсу
РИА «Новости»
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Блогер и модель Анастасия Решетова избавилась от нарощенных волос и макияжа. В социальной сети Instagram* она заявила, что причина таких внешних изменений кроется в ее психологическом состоянии.

«Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости образу», - написала она.

Решетова добавила, что чувствует себя комфортно в спортивной одежде и без косметики. В доказательство своих слов она представила снимок, на котором позировала перед зеркалом с минимум макияжа и натуральными волосами.

Недавно модель Анастасию Решетову заподозрили в причастности к разводу певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Сама артистка не стала обсуждать личную жизнь публично , назвав соперниц «девушками с низким социальным статусом».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Модели Громкие разводы Красота

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