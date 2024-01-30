30 января 2024, 01:44

Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставят на аукцион из-за долгов

РИА «Новости»
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Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина может потерять квартиру в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам. Об этом рассказала ее внучка Анна Трегубенко в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

«Проблема в виде долга в размере 100 тысяч - это в рублях. Потому, что платить всем русским в Финляндии стало очень сложно, делать перевод практически невозможно», - сообщила Трегубенко.

Дело в том, что финские банки не принимают платежи от россиян. Раньше оплачивать коммунальные услуги удавалось с помощью местных жителей, но сейчас они не идут навстречу. В результате задолженность копится около полугода - с сентября 2023 года. По финским законам, из-за долга квартиру должны выставить на аукцион и продать.

По словам Анна Трегубенко, в финской квартире осталась памятная для ее бабушки вещь - настенной ковер ручной работы с портретом артистки.

Прошлым летом актриса перенесла инсульт.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского. В июле Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы.

Долги Финляндия Аукционы Больницы Россия Актеры Лидия Федосеева-Шукшина
29 января 2024, 23:16
«Перформанс с водкой». Лидера «Коррозии металла» задержали в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом ТАСС рассказал сам музыкант.

«У нас был перформанс с 10 бутылками водки в московском кинотеатре „Октябрь“, где проходит премьера „Брата-3“. Во время действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке», - пояснил он.

По словам Троицкого, в баре кинотеатра свободно продают водку и пиво, музыкантам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте.

В правоохранительных органах подтвердили задержание лидера метал-группы «Коррозия металла», отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. На одном из концертов он вышел на сцену перед публикой практически голым. Музыканта задержали , когда он хотел уехать в Казахстан.

Задержания Концерты Полиция Москва
29 января 2024, 21:13
Галкин, «Би-2», Моргенштерн и компания. Почему за рубежом запрещают концерты иноагентов
Викимедиа
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Причисленным к иноагентам россиянам не повезло за границей. «Би-2» и Максиму Галкину* дали от ворот поворот вместо концертов в Таиланде и Индонезии, Моргенштерна* вообще отказались пускать в Дубай, даже купленная недвижимость не помогла. Упрекать Россию бесполезно: практически все пострадавшие добились этого сами, нагло нарушая законы.

Иноагентов выставили за дверь Многих артистов, которые покинули Россию, стали преследовать неприятности. Недавно рэперу и по совместительству иноагенту Алишеру Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Исполнитель узнал, что не сможет попасть в Дубай перед посадкой на самолет в Таиланде.

Группе «Би-2» (ее солист Егор Бортник*, он же Лева, также иноагент) повезло меньше: их полным составом арестовали после концерта в Пхукете и отправили в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Музыкантов ждет штраф, депортация и пятилетний запрет посещать Таиланд.

Еще один пострадавший - иноагент Максим Галкин *. Его не пустили в Индонезию, где юморист собирался давать концерт. Впрочем, артисту не привыкать: ранее «смешные» высказывания уже стоили ему и Андрею Данилко, который выступал в образе Верки Сердючки, штрафов в Дубае за разжигание межнационального конфликта.

* Признаны иностранными агентами на территории России.

Группа «Би-2» тоже решила обойти законы. Музыканты прибыли в Таиланд по туристической визе, но отыграли в ночном клубе Illuzion. Поскольку выступили они не искусства ради, а за деньги, полиция попросила у коллектива показать специальное разрешение на работу. Его, как уже понятно, не оказалось.

Но официальная версия, разумеется, куда более красивая - «некорректно оформленные организаторами документы». Вернуть в Россию солистов «Би-2» не получится: они въезжали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии, туда их и выдворят. А вот другие членов коллектива с российскими документами могут депортировать на родину.

Внимание к деталям Практически все иноагенты склонны винить в своих неприятностях «руку Москвы». При этом они совершенно забывают, что некоторые из них сами, абсолютно самостоятельно обманывали государства, где собрались подзаработать. Или нарушали его законы. Тот же Галкин* получал отказы именно из-за неприемлемых политических высказываний.

Что касается Моргенштерна*, то его в ОАЭ не единожды штрафовали за курение и мат на сцене, пьяные тусовки и превышение допустимого количества публики на концертах. Видимо, терпение кончилось, когда он открыто, под запись видеокамеры, потешался над властями Эмиратов и рассказывал, что обвести их вокруг пальца - раз плюнуть.

Скандалисты никому не нужны Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с «360» отметил, что большинство стран, которые негативно реагируют на артистов-иноагентов, дружественны России. Им нет смысла ввязываться в политические скандалы, которые могут устроить гости, сделав какие-то заявления.

Дальнейший путь иноагентов с громкими именами наверняка будет сложным: в мире все меньше площадок для их выступлений, все меньше кого-то интересует их творчество, добавил продюсер. А все это непременно приведет к падению доходов, ведь популярность, а следовательно, и рейтинг будут стремительно падать.

Есть и другие ловкачи. Недавно писательница Елена Чудинова рассказала о бизнесе, который затеяли карикатурист-бизнесмен Андрей Бильжо и писатель-сатирик Виктор Шендерович*. Они предлагали «авторские экскурсии»: один - по Венеции, другой - по Риму. Последняя, например, стоит более четырех тысяч евро за пять дней прогулок.

Главная особенность этих походов: они незаконны. Для того, чтобы водить туристов за деньги, нужно получить лицензию, заплатить налог. Делать этого борцы за все хорошее не стали, поэтому просто избегают оживленных мест, чтобы не обнаружить себя и не нарваться на чувствительный штраф.

Штрафы Законы Концерты Россия Музыка Таиланд Испания ОАЭ Литература Иноагенты
29 января 2024, 19:30
Алена Делона признали частично недееспособным
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Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности. Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.

За актером оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя.

Последний будет помогать артисту с медицинским обслуживанием и выбором врачей. Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным.

Семья и близкое окружение знаменитости сделали состояние здоровья Делона предметом разбирательств.

Жалоба младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку стала поводом для предварительного расследования, которым занялась французская прокуратура. Мужчина заявил, что Анушка якобы злоупотребляла неведением отца и пользовалась его слабостью. А спутница Алена Делона Хироми Роллен в своем обращении в надзорное республиканское ведомство обвинила детей артиста в попытке его умышленного убийства.

Суд Франция Актеры
29 января 2024, 12:34
Мошенники развели актера Дмитрия Певцова более чем на миллион рублей
РИА «Новости»
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Российский актер Дмитрий Певцов перевел мошенникам более миллиона рублей. Артист поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Звезде сериала «Бандитский Петербург» написали в соцсетях и «предостерегли от опасности». Мошенники напугали Певцова тем, что он может потерять все свои накопления. Они призвали артиста перевести деньги на некий банковский счет.

Актер поверил злоумышленникам и перевел им более миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Лже-сотрудников ФСБ уже разыскивают. С Певцовым, по данным канала, провели профилактическую беседу.

Недавно пожилой москвич стал жертвой мошенников. Пенсионер перевел 15,4 миллиона рублей злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка и убедили 76-летнего мужчину в необходимости «задекларировать» все накопления.

ФНС предупредила россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники начали пересылать письма от лица Федеральной налоговой службы о выявлении якобы подозрительных транзакций.

ФСБ Мошенничество Деньги Актеры

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