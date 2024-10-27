Квартиру Ирины Болгар выставили на продажу в Петебурге

Стоимость недвижимости оценили в 18 миллионов рублей. Болгар провела в ней свои детские и юношеские годы.

Журналисты издания узнали, что жилье находится не в самом лучшем состоянии и нуждается в ремонте. Там вырваны розетки, а люстры свисают с потолка на одних проводах. Также в квартире почти нет мебели.

В апартаментах сгнили обои, а паркет и линолеум давно изжили свое. Квартира площадью почти 100 квадратных метров находится посредине Васильевского острова, недалеко от метрополитена.

В сентябре Болгар заявила, что в 2018 году Дуров планировал перевези ее с детьми в Париж. Ради этого он якобы был готов платить за аренду дома семь миллионов рублей в месяц. Однако переезд так и не состоялся.