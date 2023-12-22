Квартиру Андрея Урганта затопило в Петербурге

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», - предположил артист.

По его словам, об аварии ему сообщили соседи, которые также пострадали от действий коммунальщиков. Ургант добавил, что точную причину затопления смогут определить эксперты.

Телеведущий также зашел к соседям, проживающим этажом ниже, чтобы оценить, насколько их квартира пострадала из-за коммунальной аварии. Он переживал, что семья может оказаться малоимущей.

Ургант добавил, что планирует обратиться в аварийные службы, но не сильно на них рассчитывает, так как обычно они на жалобы не реагируют.

Издание также отметило, что квартиру Урганта за день затопило уже четыре раза.

Ранее Андрей Ургант заявил, что программу «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай». По его словам, развлекательная передача была неуместна в период боевых действий. При этом добавил, что не знает, уволен ли его сын с Первого канала, но «сам себя он не увольнял».