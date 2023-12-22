22 декабря 2023, 02:04

Квартиру Андрея Урганта затопило в Петербурге

РИА «Новости»
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Актер и телеведущий Андрей Ургант рассказал о затоплении своей квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», - предположил артист.

По его словам, об аварии ему сообщили соседи, которые также пострадали от действий коммунальщиков. Ургант добавил, что точную причину затопления смогут определить эксперты.

Телеведущий также зашел к соседям, проживающим этажом ниже, чтобы оценить, насколько их квартира пострадала из-за коммунальной аварии. Он переживал, что семья может оказаться малоимущей.

Ургант добавил, что планирует обратиться в аварийные службы, но не сильно на них рассчитывает, так как обычно они на жалобы не реагируют.

Издание также отметило, что квартиру Урганта за день затопило уже четыре раза.

Ранее Андрей Ургант заявил, что программу «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай». По его словам, развлекательная передача была неуместна в период боевых действий. При этом добавил, что не знает, уволен ли его сын с Первого канала, но «сам себя он не увольнял».

Санкт-Петербург Актеры Телевидение
22 декабря 2023, 01:33
«Позор года». Певец Лепс раскритиковал артистов за нападки на Shaman
РИА «Новости»
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Российский певец Григорий Лепс осудил исполнителей, отказавшихся выступить на одной сцене с Ярославом Дроновым, известным как Shaman, на шоу «Песня года». Он назвал такое поведение позором, сообщил «Царьград».

Во время финальной песни музыканта проигнорировали некоторые артисты, в частности, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Валерия и Полина Гагарина. Леонид Агутин вообще отказался выйти с ним на одну сцену.

«Петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», - заявил певец.

При этом никого из них не смутил тот факт, что они выступали в Кремлевском дворце и на государственном телевидении.

Лепс не стал молчать и вступился за Дронова, которого назвал профессионалом своего дела. Артистам, которые отказались с ним петь, посоветовал молчать насчет патриотизма, если они еще ни разу не выступали перед российскими солдатами на передовой.

«Это позор года», - высказался об их поведении Лепс.

Ранее RT изучил райдер Григория Лепса , готового спеть в России за 8,5 миллиона рублей. Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом. Что касается проживания, то пятизвездочный люкс, а в гримерке должны быть сырые яйца и качественная туалетная бумага.

Песни Музыка Патриотизм Shaman
22 декабря 2023, 01:14
«Мама с сыночком». Жену Минекаева из «Слова пацана» захейтили его фанатки
РИА «Новости»
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Поклонницы актера Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» Марата, Адидаса-младшего, атаковали его супругу Азизу. Об этом сообщил журнал Maxim.

После выхода сериала у актера появилось много поклонников, которые, вероятно, решили, что он достоин лучшей женщины. И если Минекаеву слава принесла любовь зрителей и не только, то его молодой супруге досталась волна хейта от юных фанаток артиста.

Актер женат на своей коллеге, 25-летней Азизе Бекмановой: пара вместе с юных лет, они счастливы и воспитывают маленького сына Рэмиля.

Под ее фотографиями в социальных сетях появились негативные комментарии, в которых поклонницы раскритиковали и ее внешность, и возраст. Им не понравилось, что она якобы выглядит старше Минекаева, а также ее короткая стрижка и стиль одежды.

«Они выглядят как мама с сыночком», - написала одна из пользовательниц.

Ранее Рузиль Минекаев опроверг сообщения о своей смерти , назвав эту новость фейком. Актер разместил короткое видео, на котором подтверждает, что жив и «пьет чай в Москве».

Фанаты Сериалы Кино Фильмы Актеры
21 декабря 2023, 23:51
Ивлееву проверят на налоги из-за трусов с украшением на 23 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву проверят на налоги после откровенной вечеринки в клубе Mutabor, где она продемонстрировала украшение стоимостью 23 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Ивлеевой не привыкать к демонстрации роскошного образа жизни. В 2021 году она отметила свое 30-летие, закатив вечеринку стоимостью в семь миллионов рублей.

Ранее глава ФПБК назвал мракобесием откровенную вечеринку Насти Ивлеевой. По его словам, правоохранительным органам нужно проверить это мероприятие на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей и употребления наркотиков.

Позже силовики ворвались в клуб Mutabor , фактически сорвав начало второй части скандального мероприятия, организованного Ивлеевой уже для «простых смертных». Любой желающий мог приобрести на нее билеты, но дресс-код оставили все тот же - максимальное оголение тела.

Праздники Налоги Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 22:47
Сырые яйца и качественная туалетная бумага. Что еще включил Лепс в свой райдер
РИА «Новости»
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Российский певец Григорий Лепс отказался от выступлений за границей, но готов спеть на новогоднем корпоративе в России за 8,5 миллиона рублей. RT изучил, какие требования к организаторам содержатся в райдере артиста.

Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом.

Помимо этого, он просит, чтобы на месте его встречали на определенных автомобилях (на выбор) - Lexus 570, Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска). Главное, чтобы он мог курить в салоне. Что касается размещения, то только пятизвездочный люкс.

«В гримерке должно быть три сырых яйца (видимо, для голоса), „качественная туалетная бумага“. Также Лепс ждет бутылку белого сухого вина Chablis Premier Cru (от 10 тысяч рублей), бутылку красного сухого Brunello Banfi (от семи тысяч рублей) и 12-летний виски Chivas Regal (от 4,5 тысячи рублей)», - уточнил RT.

Насчет личной охраны певец не переживает. Ему важно, чтобы порядок обеспечили в зале. На тысячу зрителей понадобится от шести до восьми секьюрити.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал райдер музыканта Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Запросы одного из самых популярных исполнителей в России включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха.

Российский певец Григорий Лепс отказался от выступлений за границей, но готов спеть на новогоднем корпоративе в России за 8,5 миллиона рублей.

RT изучил, какие требования к организаторам содержатся в райдере артиста.

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