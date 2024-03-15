Кузя из «Универа» спровоцировал слухи о новом романе

После громкого развода в 2019 году и споров с бывшей супругой о воспитании общей дочери Миланы, сегодня известной как Milana Star, Гогунский предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В настоящее время актер сосредоточен на карьере: он активно занимается музыкой, создает новые песни, снимает видеоклипы и участвует в концертах.

Однако, несмотря на его стремление держать свою личную жизнь за семью замками, недавно актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» в компании привлекательной девушки. Ее имя пока остается неизвестным широкой публике. Судя по опубликованным кадрам, вечер они провели, увлеченно общаясь в стороне от танцпола, и в конце мероприятия ушли вместе.

Ранее стало известно, что звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева снялась в сериале скандального режиссера. В состав актеров также вошли Елена Ханга и Диана Арбенина.