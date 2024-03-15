15 марта 2024, 18:47

Кузя из «Универа» спровоцировал слухи о новом романе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», оказался в центре внимания из-за слухов о новом романе. Об этом сообщил портал Super.

После громкого развода в 2019 году и споров с бывшей супругой о воспитании общей дочери Миланы, сегодня известной как Milana Star, Гогунский предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В настоящее время актер сосредоточен на карьере: он активно занимается музыкой, создает новые песни, снимает видеоклипы и участвует в концертах.

Однако, несмотря на его стремление держать свою личную жизнь за семью замками, недавно актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» в компании привлекательной девушки. Ее имя пока остается неизвестным широкой публике. Судя по опубликованным кадрам, вечер они провели, увлеченно общаясь в стороне от танцпола, и в конце мероприятия ушли вместе.

Ранее стало известно, что звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева снялась в сериале скандального режиссера. В состав актеров также вошли Елена Ханга и Диана Арбенина.

Сериалы Актеры
15 марта 2024, 18:43
«Интерес дикий!» Пересильд рассказала о реакции на фильм «Вызов» в Китае
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Юлия Пересильд рассказала, что премьера фильма «Вызов», которая состоялась в Китае, вызвала большой интерес у публики. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram*.

«Премьера фильма „Вызов“ в Пекине. Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», - написала артистка.

Показ фильма «Вызов» в России впервые прошел 12 апреля 2023 года. Он был на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд отправилась в космос с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись обратно после 12 дней съемок.

Летом прошлого года Пересильд получила в Кремле госпремию в 10 миллионов рублей за фильм «Вызов».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фильмы Космос Китай Юлия Пересильд
15 марта 2024, 18:18
Белла Хадид переехала в Техас ради бойфренда
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид переехала ради бойфренда из Нью-Йорка в Техас. Об этом сообщил TMZ.

Так, 27-летняя Белла Хадид перебралась в дом, который расположен в сельской местности. Однако она осела не совсем в глуши, так как любовное гнездышко находится неподалеку от города.

Инсайдер издания также уточнил, что Хадид вполне было просто адаптироваться в новом месте. А взаимопонимание с ее молодым человеком лишь укрепляет ее счастье.

В середине февраля этого года супермодель впервые показала снимки с новым возлюбленным в соцсетях и подтвердила их союз. Более того, девушка устроила по этому случаю праздник для близких друзей в конюшне.

Ранее девушка Ди Каприо модель Виттория Черетти появилась топлес на обложке журнала Pop Magazine.

Модели Нью-Йорк
15 марта 2024, 17:44
Гагарина споет на матче между сборными России и Парагвая
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Полина Гагарина будет выступать на матче между футбольными командами России и Парагвая. Об этом ТАСС сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве в 20:00. Артистка откроет мероприятие, спев хит «Миллион голосов», с которой в 2015 году она представляла Россию на Евровидении.

Кроме того, группа NLO исполнит композицию «Танцы», MIA Boyka споет песню «Гагарин», а группа «Земляне» выступит с хитом «Трава у дома».

«Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», - уточнили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Ранее Гагарина объяснила , почему не приняла участие в новой «Фабрике звезд». Тем не менее, певица заявила, что о возрождении проекта слышала, но сейчас его просмотр стоит не в приоритете для нее.

Песни Футбол Россия Москва
15 марта 2024, 17:18
Тимати проголосовал на выборах президента
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, проголосовал на выборах президента России в электронном формате. Об этом сообщил Telegram-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон! Это супер-удобно», - заявил Тимати.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они пройдут в течение трех дней. При этом жители 29 регионов получили возможность проголосовать дистанционно.

Ранее продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко посетили избирательный участок в Одинцове вместе с детьми. Семья отметила, что уже в первый день голосования люди активно идут на выборы.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024 Москва

Новости по теме