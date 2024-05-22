22 мая 2024, 22:38

Кузина Жанны Фриске умерла от рака

Freepik
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Бывшая солистка «Блестящих» Наталья Фриске сообщила о смерти двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Женщина последние 14 лет боролась с онкологическим заболеванием.

Младшая сестра покойной Жанны Фриске опубликовала Stories в Instagram*.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», - написала артистка.

Гончаренко было 39 лет. Женщина жила в Одессе, ее мать была единственной сестрой отца певицы. Сестра Владимира Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2011 году.

Вскоре рак груди диагностировали и у его племянницы. Болезнь сначала перешла в ремиссию, но спустя 10 лет вернулась.

Наталья Фриске рассказала летом 2022 года, что у ее двоюродной сестры произошел рецидив с метастазами в позвоночник и печень. Фриске добавила, что лечение за границей оказалось неэффективным, врачи просто «вытягивали деньги».

Сестра Натальи Жанна умерла от рака мозга в 2015 году, лечение за рубежом ей тоже не помогло.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил о своей последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшемся от рака почки и метастаз в головном мозге. Он признался, что его потрясло его состояние.

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Смертность Семья Жанна Фриске Онкология
22 мая 2024, 21:28
Ушла из жизни актриса Елена Муратова
РИА «Новости»
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Ушла из жизни актриса театра, кино и телевидения Елена Муратова. Ей было 92 года. Об этом сообщил Институт современного искусства.

«Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной на 93-м году жизни советской и российской актрисы театра и кино, Заслуженной артистки Российской Федерации, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой», - сказано на сайте ИСИ.

Муратова сыграла главную роль в военном фильме «По ту сторону». Кроме того, она снялась в картинах «Шарф возлюбленного», «Грешницы», «Черный бизнес» и многих других. На сцене она играла Катерину в «Грозе», Марселину в «Женитьбе Фигаро», Фею в «Волшебнике изумрудного города» и многие другие роли.

Актриса была замужем за другим известным актером - Раднэром Муратовым, запомнившимся по роли Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи».

Кино Фильмы Театры Актеры
22 мая 2024, 19:17
«Испугался страшно». Кушанашвили рассказал об угрозах бандитов из-за Ветлицкой
Global Look Press
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Журналист Отар Кушанашвили поделился историей, произошедшей в 90-е годы, которая едва не стала поводом для его ухода из профессии. Он рассказал, что после критического комментария в адрес песни певицы Натальи Ветлицкой в телешоу «Акулы пера» представители артистки угрожали ему физической расправой. Об этом он вспомнил в YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

«В 1999 году меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Разве я назвал имя „Наталья Ветлицкая“? И приставили пистолет с виску. Я испугался. Прочитали мне лекцию, что, если я не закрою рот… А я в этих „Акулах пера“ произнес что-то, что им показалось не очень простительным. Мне просто не понравилась песня», - рассказал Кушанашвили.

По его словам, произошедшее стало для него шоком. Он даже хотел уйти из профессии.

«Когда тебя вывозят, а у тебя уже трое детей, ты думаешь: „А зачем мне все это нужно?“ Я испугался страшно. Думал уйти из профессии, но куда? Лучше буду хулиганить, пока живой», - отметил он.

Кушанашвили добавил, что, несмотря на страх, решил остаться журналистом.

Осенью Генпрокуратура решила проверить Кушанашвили на инсценировку инфаркта ради привлечения внимания. Ведущему стало плохо в московском ресторане. Его отвезли в больницу.

Журналистика Шоу-бизнес
22 мая 2024, 19:06
Бывший муж Татьяны Булановой вновь решил жениться
Global Look Press
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Бывший муж певицы Татьяны Булановой экс-футболист Владислав Радимов показал своим подписчикам в соцсетях фотографию возле Дворца бракосочетаний в Санкт-Петербурге. Рядом с ним на снимке была его возлюбленная, предпринимательница Анастасия Кулешова.

Радимов также опубликовал пост со страницы 42-летней невесты, в котором было представлено уведомление на государственную регистрацию заключения брака.

При этом Буланова порадовалась за бывшего мужа и даже публично пожелала ему счастья.

«Здоровья им и счастья. Пусть у него все сложится в жизни. Говорю это искренне, без сарказма», - написала она в социальных сетях.

Ранее Буланова призналась, что с одним из бывших мужей ей было страшно разводиться. Она назвала одного из экс-супругов абьюзером и заявила, что ей приходилось вести раздельный бюджет.

Санкт-Петербург Семья Соцсети Футбол Россия Татьяна Буланова
22 мая 2024, 17:49
Надежда Бабкина потратила на пластику несколько миллионов рублей
РИА «Новости»
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Пластический хирург Дарья Фетисова заявила, что 74-летняя певица Надежда Бабкина потратила около 3,5 миллиона рублей на пластические операции. Ее слова передал Telegram-канал «Звездач».

По мнению Фетисовой, артистка прошла процедуру круговой подтяжки лица, стоимость которой колеблется от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от клиники и опыта хирурга.

Кроме того, врач отметила, что Бабкина сделала блефаропластику верхних и нижних век, которая стоит от 200 до 500 тысяч рублей. Также ей выполнили липофиллинг лица (цена варьируется от 150 до 400 тысяч рублей), контурную пластику губ (15-30 тысяч рублей) и провели инъекционные процедуры.

«Ежегодные траты на такой уход могут составлять от 200 тысяч до миллиона рублей. Не забываем и про профессиональный домашний уход с использованием качественной косметики, что также требует значительных затрат», - добавила Фетисова.

Ранее певица Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.

Надежда Бабкина Пластические операции Красота Косметика Шоу-бизнес

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