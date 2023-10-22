Кустурица отказал Джони Деппу в роли Раскольникова

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Идея снять картину по роману российского классика пришла режиссеру 20 лет назад. Тогда же к нему обратился Депп, он заявил, что хочет сыграть Родиона Раскольникова. Кустурица отказал звезде, так как хотел снять фильм на сербском языке.

«Он сказал, что готов играть на любом языке, на котором я захочу. Но я всегда считал, что корень фильма и литературы там, где они выросли», - отметил режиссер.

Сейчас Кустурица планирует снять картину в России, и это будет его первая кинолента на русском языке.

Кустурица прибыл в Ясную Поляну на встречу с российским писателем Евгением Водолазкиным. Вместе они планируют работать над экранизацией романа «Лавр». Режиссер заявил, что «это будет первое преступление без наказания».