13 августа 2024, 21:17

Курьера задержали, квартиру арестовали. Прокуратура — о деле Ларисы Долиной

РИА «Новости»
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Полицейские вычислили курьера мошенников, которые обманули певицу Ларису Долину на 200 миллионов рублей. Посредницу задержали, а на недвижимость наложили арест, сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств. На жилое помещение наложен арест», - сообщила пресс-служба.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу с апреля по июль. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на якобы безопасные счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Из-за мошенников Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Охранники не пустили новых владельцев и вызвали полицию. Адвокат Михаил Бойцов сказал 360.ru, что в некоторых случаях подобные сделки можно оспорить в суде.

МВД РФ Мошенничество Полиция Лариса Долина
13 августа 2024, 20:52
«Целый день в ментовке держали». Лидера «Коррозии металла» избили за фальшивые деньги
РИА «Новости»
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Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого избили в Новороссийске. Продавщицы обвинили его в попытке расплатиться фальшивыми купюрами, вызвали охрану и полицию. Музыкант сообщил 360.ru, что отделался сотрясением мозга и штрафом.

«Сегодня утром я пошел за сигаретами в магазин. <…> За день до этого приобретал у них тоже, и они мне сдачу дали 4,5 тысячи рублей. [Женщины] сразу заорали, что деньги фальшивые, хотя сами мне сдали», - пояснил он.

Троицкий рассказал, как сначала какой-то мужчина ударил его пластиковой бутылкой по голове. Музыкант потерял сознание, а когда очнулся, увидел сотрудника частной охранной организации.

«Приехал какой-то непонятный чоповец в полном камуфляже, стал избивать меня, потом приехали сотрудники полиции. Оштрафовали меня на 500 рублей, целый день в ментовке держали», - рассказал Паук.

Правоохранители, по словам Троицкого, обыскали его квартиру на предмет печатной типографии. В конце концов мужчину отпустили. Он получил сотрясение мозга и мелкие травмы. Еще раз идти в полицию, уже с собственным заявлением, собеседник 360.ru не планирует.

«Кому и что доказывать? Что я не слон? <…> Я все это увязываю с продолжением нижегородской истории», - сказал рокер.

В апреле трех участников «Коррозии металла» задержали после концерта в Нижнем Новгороде и оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Музыканты обвинили силовиков в неоправданной жестокости и приостановили концертную деятельность.

Драки Музыка Полиция Избиения Шоу-бизнес
13 августа 2024, 11:46
Дженнифер Лопес застукали у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе
Global Look Press
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Певица Дженнифер Лопес навестила своего супруга, актера Бена Аффлека и их детей в его новом доме в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разводе звездной пары. Об этом сообщило издание People со ссылкой на источники.

«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до возобновления учебы», - объяснил инсайдер.

По информации СМИ, супруги не виделись уже несколько недель. Визит певицы состоялся в выходные накануне дня рождения актера. При этом большую часть лета они провели порознь.

Накануне стало известно, что Аффлек и Лопес тайно развелись еще месяц назад. Пара ждет подходящий момент, что бы публично объявить об этом.

Семья Громкие разводы Брак Актеры Дженнифер Лопес
13 августа 2024, 00:51
Супермодель Хайди Клум показала фото в откровенном купальнике
РИА «Новости»
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Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала фотографию в откровенном купальнике. Снимок появился на ее странице в Instagram*.

На фото 51-летняя модель предстала в леопардовом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и обвитыми вокруг тела завязками. Нижняя часть комплекта была представлена трусами, практически полностью обнажающими паховую зону женщины.

Откровенный образ Клум дополнила цепочкой с кулонами на шее, золотистой цепочкой, опоясывающей талию, а также кольцами и браслетами.

Супермодель придерживается взглядов, что обнаженности не нужно стыдиться. Клум часто предстает в откровенных нарядах на публике. В интервью журналу Ocean Drive она объяснила это тем, что выросла в семье, где было принято ходить голыми по дому и загорать без купальников. В этом же духе она воспитывает своих четверых детей.

Ранее российская певица Нюша снялась топлес в колготках и огромной меховой шапке, опубликовав серию пикантных снимков в соцсети Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Модели Актеры
10 августа 2024, 05:16
Стало известно, как Надежде Бабкиной удалось похудеть
РИА «Новости»
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Певице Надежде Бабкиной удалось похудеть благодаря пищевым паузам. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием «Страсти».

Сама звезда ни раз признавалась, что снижала вес по системе питания 8/16. По словам Лазуренко, это техника называется интервальное голодание. В течение первых восьми часов можно есть, а в течении следующих 16 - нельзя. Потом цикл повторяется.

Нутрициолог объяснила, что правильное питание в течение восьми часов играет ключевую роль в успешном прохождении 16-часового периода голода. Очень важно не только соблюдать разнообразие и правильные пропорции пищи, но и следить за качеством продуктов, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

При этом не все могут использовать такой метод похудения, объяснила врач. Оно имеет некоторые противопоказания, поэтому перед интервальным голоданием важно пройти обследование.

Ранее поклонники заподозрили, что Бабкина закрутила роман с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым. Поводом для слухов стало их совместное появление на фестивале, где мужчина поцеловал певицу в области шеи.

Питание Врачи Диеты Надежда Бабкина

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