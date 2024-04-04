Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце ради роли в кино

По сюжету герои Кукояка и Муцениеце - страстные любовники. Готовясь к ролям, они предварительно встречались.

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Мы заземлялись, в глаза друг другу долго смотрели», - отметил он.

По словам блогера, его супруга Лена знала о репетициях вне съемочной площадке, она отнеслась к этому с пониманием.

Кукояка уточнил, что Муцениеце научила его демонстрации искреннего поцелуя в сериале, после которого зрители верят, что у героем настоящие чувства.

«А потом мы с ней на площадке целовались. Для неактера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. „А до свидания сказать?“ Мы только что целовались», - удивился он.

Ранее Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИК во время поступления. Она пояснила, что исполнила малоизвестную композицию на грузинском языке.