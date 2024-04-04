Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце ради роли в кино
Лидер группы «Хлеб», блогер Денис Кукояка и актриса Агата Муцениеце вместе участвовали в съемках сериала «Гражданский брак». Музыкант рассказал в YouTube-шоу «Я себя знаю» о свидании с артисткой.
По сюжету герои Кукояка и Муцениеце - страстные любовники. Готовясь к ролям, они предварительно встречались.
«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Мы заземлялись, в глаза друг другу долго смотрели», - отметил он.
По словам блогера, его супруга Лена знала о репетициях вне съемочной площадке, она отнеслась к этому с пониманием.
Кукояка уточнил, что Муцениеце научила его демонстрации искреннего поцелуя в сериале, после которого зрители верят, что у героем настоящие чувства.
«А потом мы с ней на площадке целовались. Для неактера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. „А до свидания сказать?“ Мы только что целовались», - удивился он.
Ранее Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИК во время поступления. Она пояснила, что исполнила малоизвестную композицию на грузинском языке.