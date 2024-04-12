Куклачеву резко стало плохо на юбилейном концерте
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева увезли на скорой после ухудшения самочувствия во время его юбилейного концерта в «Вегас холле». Об этом сообщило РИА «Новости».
Костенко не рассказала, из-за чего их с сыном госпитализировали , однако сделала акцент не только на состоянии ребенка, но и на проблемах с ее собственным здоровьем.
«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним…» - поделилась модель.
Многодетная мама также обеспокоена тем, что ее младший сын плохо набирает вес.
«Скажу так, я никогда не взвешивала детей, только у педиатра, но тут взвесила, так как впервые у меня ребенок без щек с худенькими ножками и щечками», - сообщила она.
Костенко уточнила, что по поводу этой проблемы она уже проконсультировалась с врачами.
Четвертый ребенок у пары родился 15 февраля. Это сильно пошатнуло равновесие экс-супруги спортсмена певицы Ольги Бузовой.
В самом интервью певица поделилась, что планирует сделать пластическую операцию. Она призналась, что ей бывает сложно соответствовать своему возлюбленному рэперу A$AP Rocky, который, по ее мнению, слишком много внимания уделяет своему стилю.
Ранее Рианна решила продать пентхаус в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов. Площадью двухуровневой квартиры превышает 850 квадратных метров.
На снимке певица позировала в головном уборе как у католических монахинь и белой мокрой рубашке, которую певица распахнула, частично обнажив грудь. На ее лице красовалась маленькая татуировка в виде креста, а губы были подчеркнуты ярко-красным цветом.
«Я мусульманин, но считаю, что это очень неуважительно», «Хоть я и атеист, но даже я охнул», «Это неуважительно по отношению к католикам», «Богохульство. Позор тебе», «Христианство слишком открыто не уважают», - возмутились пользователи Сети.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
На протяжении своей карьеры Сафронов участвовал в 325 выставках и разработал собственный новый стиль Dream Vision. Однако его жизнь омрачали личные драмы. Одним из самых сложных периодов стал развод с Вендрамин, из-за которого он долгие годы не мог видеться со своим сыном.
Развод прошел в Англии и был для творца крайне тяжелым. Несмотря на то, что по закону он имел право встречаться с ребенком, бывшая супруга ограничивала их общение. Однако Сафронову удалось выиграть дело.
«Это был процесс, который меня мучал. Я хотел этого ребенка, он родился после венчания с Франческой Вендрамин», - отметил художник.
Ранее Сафронов заявил, что автор памятника певцу Борису Моисееву проявил мало фантазии. Он отметил, что на монументе артист не похож на себя в реальной жизни.
Тогда артист получил от московской мэрии предложение обустроить свой собственный цирк кошек в помещении бывшего кинотеатра. Он выбрал небольшое здание, надеясь избежать внимания криминальных элементов. Однако, когда оформление помещения завершилось, к Куклачеву прибыли представители местной организованной преступности.
«Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: „Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино“», - вспомнил дрессировщик.
Затем ситуация обострилась: неизвестные подожгли автомобиль и двери его театра. Когда Куклачев обратился за помощью к полиции, ему предложили ради собственной безопасности покинуть страну. Тогда артист решился на переезд в Великобританию.
«Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: „Слушай, меня тут кокнуть могут“. Он говорит: „Приезжай ко мне“. Я кошек увожу к отцу на дачу, домик строю, а сам уезжаю в Британию», - рассказал клоун.
Позже Куклачев переоформил частный театр в государственную собственность.
Дрессировщик также признался, что его кошкам нравятся песни Shaman. Народный артист заявил, что животные способны воспринимать музыкальные тембры и ритмы.