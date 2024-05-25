Куклачев заявил, что лечится после инфаркта кошачьим хрюканьем

Дрессировщик и клоун Юрий Куклачев признался, что после перенесенного инфаркта лечится кошачьим хрюканьем. Артист рассказал сайту kp.ru , как его домашние питомцы перенесли длительную разлуку.

Куклачев признался, что после инфаркта пересмотрел свою жизнь. Он хочет полностью поправиться, поэтому гуляет по два часа в день и уже садится за руль машины. Усталость все еще остается, но он хочет окрепнуть, чтобы и дальше «дарить детям праздник».

В процессе восстановления неоценимую помощь ему оказывают кошки, чье фырчанье Куклачев считает целительным.

«Я это точно знаю: кошачье фырчанье, которое я называю хрюканьем, лечит. Та же частота вибрации, что и в музыке. А музыка очень благотворно влияет на организм», - добавил он.

Куклачев рассказал, что сейчас с ним живут 15 кошек. Когда он вернулся из больницы, они запрыгнули ему на плечо, прижимались к ногам и целовали, причем дружно фырчали как бы намекая на то, что сейчас будут его лечить.

Ранее дрессировщик рассказал, что мог умереть от инфаркта , но его спас неравнодушный молодой врач, дежуривший на смене.