«Кукла». Внешность 17-летней внучки Маслякова удивила поклонников

Семнадцатилетняя Таисия «порадовала» подписчиков фото, на котором она показала свой загар. Также на девушке был откровенный кроп-топ и джинсы с низкой посадкой.

В качестве прически внучка Маслякова выбрала косу. При этом у нее был легкий макияж с акцентом на губы. Многие пользователи Сети сравнили Таисию с куклой.

Девушка периодически делится в личном блоге своими образами. Поклонники восхитились красотой Таисии, однако некоторые комментаторы указали на чрезмерное увлечение девушки косметологическими процедурами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своей внучке Алисе. Он отметил, что девочка учится в школе. Из-за занятости ему редко удается с ней поговорить.