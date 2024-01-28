Кудрявцева разнервничалась и плеснула воду в гостя шоу «Привет, Андрей!»
Телеведущая Лера Кудрявцева на шоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова эмоционально плеснула водой в лицо одного из гостей. Выпуск передачи опубликовал телеканала «Россия 1».
Блондинка не смогла усидеть спокойно, когда услышала историю 21-летнего певца Виктора Мохнева из Белоруссии и его матери Елены. Последняя пришла на передачу, чтобы повидаться с сыном.
Она рассказала, что родила пятерых детей, но ее лишили родительских прав. Сестра женщины усыновила троих, двое других остались в детском доме. Один из детей, Виктор, живет в Могилеве и учится на музыканта. В студии он заявил, что мог бы простить маму.
Когда Кудрявцева услышала эту историю, то вылила на женщину стакан воды и покинула помещение.
«Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей», - сказала блондинка.
Ранее Лера Кудрявцева ответила злопыхателям на едкие комментарии в соцсетях. Женщина пожелала хейтерам счастья.