Кудрявцева разнервничалась и плеснула воду в гостя шоу «Привет, Андрей!»

Блондинка не смогла усидеть спокойно, когда услышала историю 21-летнего певца Виктора Мохнева из Белоруссии и его матери Елены. Последняя пришла на передачу, чтобы повидаться с сыном.

Она рассказала, что родила пятерых детей, но ее лишили родительских прав. Сестра женщины усыновила троих, двое других остались в детском доме. Один из детей, Виктор, живет в Могилеве и учится на музыканта. В студии он заявил, что мог бы простить маму.

Когда Кудрявцева услышала эту историю, то вылила на женщину стакан воды и покинула помещение.

«Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей», - сказала блондинка.

Ранее Лера Кудрявцева ответила злопыхателям на едкие комментарии в соцсетях. Женщина пожелала хейтерам счастья.