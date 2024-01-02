Кудрявцева и Гордон пострадали после бойкота Киркорова на ТВ

В конце декабря артист посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого певца стали убирать изо всех новогодних эфиров и программ. Та же участь неожиданно настигла и Леру Кудрявцеву.

Ее номер с Катей Гордон «вырезали» из «Песни года». Подруги выступили с дебютной песней «Дамы за 30». Однако в эфире они себя так и не увидели. Официальную причину, по которой решили убрали выступление Кудрявцевой и Гордон, выяснить не удалось.

Некоторые пользователи Сети предположили, что это произошло после недавнего бойкота многих представителей российского шоу-бизнеса.

Певец Филипп Киркоров после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой назвал случившееся своей оплошностью и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут».