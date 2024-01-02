02 января 2024, 23:09

Кудрявцева и Гордон пострадали после бойкота Киркорова на ТВ

РИА «Новости»
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Телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон вырезали из эфира новогодней программы «Песня года». Это произошло после объявленного бойкота певцу Филиппу Киркорову на ТВ, сообщил «Московский комсомолец».

В конце декабря артист посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого певца стали убирать изо всех новогодних эфиров и программ. Та же участь неожиданно настигла и Леру Кудрявцеву.

Ее номер с Катей Гордон «вырезали» из «Песни года». Подруги выступили с дебютной песней «Дамы за 30». Однако в эфире они себя так и не увидели. Официальную причину, по которой решили убрали выступление Кудрявцевой и Гордон, выяснить не удалось.

Некоторые пользователи Сети предположили, что это произошло после недавнего бойкота многих представителей российского шоу-бизнеса.

Певец Филипп Киркоров после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой назвал случившееся своей оплошностью и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут».

Филипп Киркоров Песни Музыка Лера Кудрявцева Анастасия Ивлеева
03 января 2024, 00:36
Олег Газманов лишил Shaman важного выступления в новогоднем шоу
РИА «Новости»
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Музыкант Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, лишился важного выступления в новогоднем шоу. Его заменил Олег Газманов, исполнивший после боя курантов и гимна России свой хит — «Вперед, Россия». Об этом сообщило издание Utro.ru.

Музыкант Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, лишился важного выступления в новогоднем шоу. Его заменил Олег Газманов, исполнивший после боя курантов и гимна России свой хит - «Вперед, Россия». Об этом сообщило издание Utro.ru.

В прошлом году Shaman открывал концертную программу сразу после выступления президента РФ Владимира Путина. Он исполнил песню «Я русский». В этом году все изменилось. Кроме того, что Газманов открыл новогоднюю программу, он ее еще и закрыл, выступив вместе с сыном Родионом.

Неизвестно, почему Shaman заменили на Газманова. Издание предположило, что организаторы пошли на такой шаг из-за отсутствия в репертуаре молодого музыканта новых хитов.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что певцы Shaman и Леонид Агутин чуть не испортили съемки «Песни года» из-за конфликта.

СМИ сообщали, что якобы супруг Анжелики Варум жестко высказался о выступлении с Дроновым, отметив, что это «словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». Помимо этого, были и другие российские исполнители, отказавшиеся петь на одной сцене с Shaman.

Песни Музыка Новый год Shaman
02 января 2024, 23:59
Голливудский актер восхитился российской фигуристкой
РИА «Новости»
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Американский актер Алек Болдуин поделился своим восхищением российской фигуристкой Камилой Валиевой. О своем отношении он написал в комментарии под видео спортсменки в Instagram*.

«Боже милостивый», - написал актер, комментируя посещение Валиевой катка в Москве.

Болдуин оставил сообщение под видео, где Камила Валиева катается в московском Парке Горького. Для девушки это новогодняя традиция. Она всегда посещает это место за несколько часов до Нового года. Не исключением стало и 31 декабря 2023 года. Фигуристка записала ролик, поздравила всех с праздником и поделилась окружающей ее красотой, сообщил сайт kp.ru.

Американский актер демонстрирует симпатию к российской спортсменке уже не в первый раз. Ранее он выделил ее выступление на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Тогда Болдуин написал, что спортсмены, подобные Валиевой, демонстрируют людям красоту этого мира. Он назвал выступление фигуристки песней, поэзией и живописью.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Видео Россия Актеры Красота
02 января 2024, 23:52
«Каждая копейка считается». Актер Галкин рассказал о тяжелой жизни Пугачевой и ее мужа
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России Борис Галкин рассказал, почему певица Алла Пугачева и ее муж столкнулись с финансовыми трудностями за границей. Интервью с актером опубликовала газета «Аргументы и факты».

Муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* во время своих выступлений признавался, что после переезда предупредил жену - им придется «потуже затянуть пояса». По мнению актера Бориса Галкина, это неудивительно.

«Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего тут удивляться падению доходов? Там каждая копейка считается, в Европе-то. Вот они теперь их считать и учатся. За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России. Галкину никогда не собрать таких залов, какие он прежде собирал на наших российских просторах», - выразил уверенность артист.

Галкин назвал петицию в поддержку Пугачевой, а также ее резкие заявления, попыткой певицы привлечь угасающее внимание к своей персоне.

Также актер высказался о Лайме Вайкуле, с которой много лет знаком лично. Сейчас певица активно поддерживает антироссийскую политику латвийских властей. По словам Галкина, Вайкуле всегда волновали только деньги.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию вооруженных сил России. По этим статьям юмористу может грозить до 15 лет лишения свободы.

В конце декабря стал известен гонорар Аллы Пугачевой за новогодние корпоративы. Примадонна готова снова выйти на сцену за 45 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Life.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Европа Россия Алла Пугачева Деньги Актеры Максим Галкин
02 января 2024, 18:50
Митрошиной выставили многомиллионный счет за налоговые долги
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Блогерша Александра Митрошина снова попала в поле зрения налоговой. По данным Telegram-канала Shot, ФНС выставила создательнице многочисленных марафонов по «успешному успеху» счет более чем на 145 миллионов рублей.

Ранее Митрошина утверждала, что уже оплатила 127 миллионов рублей долгов по налоговым отчислениям, заметил источник канала.

В марте этого года против блогерши возбудили дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина применяла упрощенную систему налогообложения и выводила доход от продажи своих разнообразных курсов, который был сильно выше лимита, через аффилированные ИП. Такую схему, как утверждает Shot, она применяла с октября 2020 года по май 2022-го.

В апреле она вернула 127 миллионов рублей налоговой, но при этом осталась должна еще 85 миллионов рублей по штрафам. Теперь, по информации канала, ей надо заплатить в 1,7 раза больше.

Сейчас Митрошина живет не в России - она переехала в Дубай. Там продолжается заниматься продажей своих курсов и марафонов о том, как стать богатыми и счастливыми.

Блогерша Александра Митрошина снова попала в поле зрения налоговой. По данным Telegram-канала Shot , ФНС выставила создательнице многочисленных марафонов по «успешному успеху» счет более чем на 145 миллионов рублей.

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