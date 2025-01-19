19 января 2025, 02:30

«Кучка неандертальцев». Жена Петросяна снова оказалась в центре громкого скандала

РИА «Новости»
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Супруга юмориста Евгения Петросяна, высмеявшая россиянок в соцсети за покупку поддельных брендовых сумок и нарядов, получила жесткий ответ. Оторопевшей от критики Татьяне Брухуновой пришлось массово блокировать неугодных ей подписчиков, сообщил сайт Kp.ru.

Известная своей любовью к брендовым вещам Брухунова накануне высмеяла в соцсетях столичных модниц, которые приобретают и носят подделки. Она отметила, что это модный провал и вообще лучше выбирать оригинальные вещи, пусть и бюджетных марок.

В качестве примера супруга юмориста рассказала, что недавно столкнулась в одном из московских ресторанов с тремя обладательницами таких «паленых» сумок.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью… У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это безумно смешно», - поделилась она на эмоциях.

Брухунова задалась вопросом, зачем россиянки так делают, если понятно, что не каждая сможет приобрести сумку за два миллиона рублей. Любительница брендов добавила, что не надо быть экспертом, чтобы определить подделку, когда увидишь такую девушку в джинсах и с пакетом из «Пятерочки».

Пользовательницы резко отреагировали на ее модные откровения.

«Ой, Боже мой, Татьяна Брухунова - главная модница Москвы. Рассмешили с утра, спасибо!» - написала подписчица.

Другие комментаторы отметили безграничный снобизм у женщины, отметив, что «не все же со знаменитыми дедушками живут».

Оторопевшая от критики Брухунова заявила, что история про поддельные сумки привела на ее страницу «всяких невменько», поэтому ей пришлось провести глобальную зачистку. Недовольных комментаторов она назвала «кучкой неандертальцев».

Ранее Брухунова рассказала подписчикам, что Петросян исполнил ее мечту, подарив ей билет на спектакль «Щелкунчик ».

Мода Скандалы Соцсети Россия Евгений Петросян
19 января 2025, 01:38
«Грязные фото и видео». Возможным мотивом смерти Тиммы назвали компромат на Седокову
РИА «Новости»
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У баскетболиста Яниса Тиммы были доказательства измен Анны Седоковой. Друг спортсмена Марк Пугачев заявил 360.ru, что он мог умереть из-за желания обнародовать скандальные материалы.

По его словам, Тимма получал также материалы о поведении Седоковой на шоу «Выжить в Дубае» , а в соцсетях написал, что любви без денег не бывает, и ему есть, что сказать.

«Тяжело ему все это было держать в себе. Просто тяжело. Мальчик красивый, мальчик богатый был, спортивный, перспективный. Ну просто я думаю, что высосали все с него, все, что можно и нельзя, и просто выкинули на помойку», - сказал он.

За несколько месяцев до смерти Тимма обратился к шаману , но не завершил ритуал. Пугачев сообщил, что его беспокоили жизненные неурядицы.

«Я не могу утверждать, могу только предполагать и это только мое мнение. У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить. Плюс все было оформлено на Аню», - сказал он.

Пугачев предположил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат. По мнению собеседника 360.ru, это стало мотивом для предполагаемого преступления или доведения до самоубийства. Однако подтверждения этой версии нет.

«Был момент, когда шаман ему сказал, не езди, не ищи ее по Майами. В итоге он все равно поехал и нарвался на проблему. Он приехал в один из ресторанов на Фишер-Айленд. Пришел туда, а там Аня сидит на коленях с мужчиной», - рассказал он.

Спортсмены Скандалы Отношения Громкие разводы Шоу-бизнес Анна Седокова
19 января 2025, 01:20
«Ни копейки». Не оплатившая похороны Седокова озаботилась деньгами Тиммы в США
РИА «Новости»
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Несмотря на обещания, певица Анна Седокова не помогла семье бывшего мужа Яниса Тиммы оплатить его похороны. Друг баскетболиста из США Марк Пугачев сообщил об этом 360.ru.

«Ни копейки денег она не заплатила , вообще. <…> Она не прилетела, ни веночка не дала, ничего. Хотя сказала, что все оплатили. Не то, что оплатит, а уже в интернете была информация, что они все оплатили», - заявил он.

Деньги на погребение собрали латвийские друзья Тиммы и сам Пугачев. Собеседник 360.ru сообщил также, что после гибели бывшего мужа Седокова позвонила его матери, выразила соболезнования и попросила ПИН-код от его сим-карты.

«Потом Аня прилетела в Америку, недавно она была здесь. Не знаю, где она сегодня. Звонила по счетам Яниса, искала остатки денег. Потом она залезла под кожу сестре, хотела отсоединить от карточки», - заявил Пугачев.

Он не поверил в версию о добровольном уходе друга из жизни. За несколько месяцев до гибели баскетболист обратился к шаману из-за жизненных неурядиц. После произошедшего Пугачев организовал доставку собаки Тиммы из США в Европу, нанял детективов в России и оплатил услуги адвоката.

Шоу-бизнес Анна Седокова
18 января 2025, 22:24
У режиссера «Самой обаятельной и привлекательной» Бежанова заподозрили инсульт
РИА «Новости»
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Советский и российский режиссер Геральд Бежанов потерял сознание в своей квартире. После этого у него заподозрили инсульт, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 18 января Бежанов упал без сознания у себя дома. Когда режиссер пришел в себя, то у него стали наблюдаться проблемы с речью и ориентацией в пространстве. Супруга и сын несколько раз вызывали мужчине скорую, но он отказывался от госпитализации.

Геральд Бежанов известен как режиссер таких советских фильмов, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Срочный вызов», «Где находится нофелет?», «Пирожки с картошкой» и других.

Ранее популярный телеведущий Юрий Николаев опроверг сведения о потере памяти. Он заявил, что никаких проблем со здоровьем не замечал и деменции у него не наблюдается. Сейчас актер находится в больнице, куда его доставили после новогодних праздников со сломанным бедром.

Инсульт Больницы Режиссер Фильмы Актеры
18 января 2025, 21:38
Умер актер Эдуард Колбанов, игравший в спектакле «Добро пожаловать в рай»
РИА «Новости»
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Актер Балаковского ТЮЗа Эдуард Колбанов скончался после продолжительной борьбы с болезнью 14 января, ему было 55 лет. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Балаковский ТЮЗ.

«В последнее время у артиста были проблемы со здоровьем. Совсем недавно Эдуард исполнил главную роль в спектакле „Добро пожаловать в рай“, которая отчасти оказалась знаковой для него», - говорится в некрологе.

При этом точные причины смерти не приводятся.

Колбанов окончил Екатеринбургский театральный институт в 1995 году. За свою карьеру артист успел поработать в Шадринском театре (с 1997 года), в Армавирском театре драмы и комедии (с 2007 по 2009 годы), но последним для актера стал Балаковский ТЮЗ.

Пользователи под некрологом выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни, отметив, он был замечательным и талантливым артистом, чьи роли всегда запоминались. Некоторые подчеркнули, что недавно ходили на его спектакль.

«Печально. Недавно ходили на спектакль. Спектакль, где он умирает и возвращаться не хочет. Не верится, не верится, что так быстро», - написала одна из комментаторов.

Похороны актера состоялись 17 января, сообщило издание НСН.

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