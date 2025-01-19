«Кучка неандертальцев». Жена Петросяна снова оказалась в центре громкого скандала

Известная своей любовью к брендовым вещам Брухунова накануне высмеяла в соцсетях столичных модниц, которые приобретают и носят подделки. Она отметила, что это модный провал и вообще лучше выбирать оригинальные вещи, пусть и бюджетных марок.

В качестве примера супруга юмориста рассказала, что недавно столкнулась в одном из московских ресторанов с тремя обладательницами таких «паленых» сумок.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью… У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это безумно смешно», - поделилась она на эмоциях.

Брухунова задалась вопросом, зачем россиянки так делают, если понятно, что не каждая сможет приобрести сумку за два миллиона рублей. Любительница брендов добавила, что не надо быть экспертом, чтобы определить подделку, когда увидишь такую девушку в джинсах и с пакетом из «Пятерочки».

Пользовательницы резко отреагировали на ее модные откровения.

«Ой, Боже мой, Татьяна Брухунова - главная модница Москвы. Рассмешили с утра, спасибо!» - написала подписчица.

Другие комментаторы отметили безграничный снобизм у женщины, отметив, что «не все же со знаменитыми дедушками живут».

Оторопевшая от критики Брухунова заявила, что история про поддельные сумки привела на ее страницу «всяких невменько», поэтому ей пришлось провести глобальную зачистку. Недовольных комментаторов она назвала «кучкой неандертальцев».

Ранее Брухунова рассказала подписчикам, что Петросян исполнил ее мечту, подарив ей билет на спектакль «Щелкунчик ».