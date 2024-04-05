Кучера пристыдил украинского рэпера Потапа за концерт «Русское ретро»

В своем блоге Кучера обратил внимание на афишу концерта Потапа в Германии, озаглавленную на русском языке как «Потап. Русское ретро» и включающую песни из дуэта с Настей. Оскар Кучера возмутился тем, что артисты критикуют Россию, но на зарубежных концертах представляются русскими исполнителями.

«Ярый украинский, антироссийский, анти все, что связано с русским, рэпер - или кто он там, решил выступить в Германии с программой „Русское ретро“! Не, ну не охренеть?!» - написал он.

Кучера также упомянул о том, что Вера Брежнева после начала СВО переехала за границу и стала активно поддерживать ВСУ. Попытавшись выступать с песнями на украинском языке в Польше, Германии и других странах, Брежнева столкнулась с неудачей и вернулась к прежнему репертуару. Работу с композитором Константином Меладзе она назвала ошибкой прошлого, но при этом продолжает исполнять его хиты на европейских сценах.

Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал украинских артистов - певицу Вера Брежнева и рэпера Потапа. Причиной стали их «русофобские взгляды». Свое возмущение он высказал в Telegram-канале.