«Кто-то за нее забашлял денежки». Продюсер усомнился в победе Севиль в «Маске»

Он высоко оценил талант артистки, однако не исключил, что занять первое место в шоу ей помогли деньги.

«Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль - молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона», - рассказал он.

Дворцов также указал на то, что организаторы шоу могли бы пересмотреть состав участников и позвать не только молодых исполнителей.

«Не нужно забывать про старое поколение, которое на сегодняшний день на слуху», - отметил продюсер.

Сама Велиева объяснила, почему Билан желал ее победы в «Маске». Они уже встречались на различных вокальных конкурсах.