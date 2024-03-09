«Кто он такой?» Звездный адвокат поддержал Пугачеву после ее слов о Михайлове

Юрист назвал Пугачеву одним из символов России и легендарной певицей. При этом он сказал, что его «выбесило» высказывание Михайлова.

«Кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет? Главное, чтобы он сам никуда не приполз или не выполз раньше времени», - подчеркнул Жорин.

Адвокат также напомнил, что в России не отменялось право на свободное выражение своего мнения.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».