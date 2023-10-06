«Кто это вообще придумал?» Дочь Николая Дроздова опровергла слухи о его раке

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«Нет, это не соответствует [действительности]. Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие», - возмутилась Елена.

Она добавила, что отца уже много раз «хоронили» в прессе. На самом деле Николай Дроздов дома и с ним все хорошо.

«Не то чтобы он был здоров как бык, сами понимаете, но он не в больнице и не в тяжелом состоянии. Он обследуется. Я не могу распространяться о всяких аспектах его здоровья», - добавила Елена.

Она поблагодарила «360» за рассказ о новых слухах вокруг здоровья Дроздова и пообещала, что подготовит отца к неприятным новостям, «чтобы он не огорчался».

В конце августа появлялась информация о госпитализации Николая Дроздова. Сам зоолог подтвердил ее, но отметил, что « все обошлось ».