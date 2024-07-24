В одном из интервью Газманов прокомментировал бесчинства некоторых иностранцев в России. По его мнению, нельзя было позволять огромному количеству мигрантов проникать в страну. Поплавская опубликовала видеофрагмент со словами актера, назвав его мнение адекватным.

«Кто еще будет вякать, что „Поплавская раскачивает лодку“? Адекватные люди объективно видят ситуацию, которая вышла из-под контроля. Мы уже хором призываем остановить массовый завоз мигрантов и взять под контроль тех, кто уже приехал» - заявила актриса.

Также она призвала лишить российского гражданства мигрантов, которые получили его незаконным путем, а льготы и поддержку от государства предоставлять только вернувшимся соотечественникам.

Ранее Поплавская остро отреагировала на заявление певицы Аллы Пугачевой об ударе по киевской больнице. Актриса предложила выгравировать особенную подпись на могиле исполнительницы.