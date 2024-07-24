24 июля 2024, 04:18

«Кто еще будет вякать». Поплавская — о словах Газманова про мигрантов

РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская согласилась со словами народного артиста РФ Олега Газманова о мигрантах. Свое мнение на эту тему звезда высказала в Telegram-канале.

В одном из интервью Газманов прокомментировал бесчинства некоторых иностранцев в России. По его мнению, нельзя было позволять огромному количеству мигрантов проникать в страну. Поплавская опубликовала видеофрагмент со словами актера, назвав его мнение адекватным.

«Кто еще будет вякать, что „Поплавская раскачивает лодку“? Адекватные люди объективно видят ситуацию, которая вышла из-под контроля. Мы уже хором призываем остановить массовый завоз мигрантов и взять под контроль тех, кто уже приехал» - заявила актриса.

Также она призвала лишить российского гражданства мигрантов, которые получили его незаконным путем, а льготы и поддержку от государства предоставлять только вернувшимся соотечественникам.

Ранее Поплавская остро отреагировала на заявление певицы Аллы Пугачевой об ударе по киевской больнице. Актриса предложила выгравировать особенную подпись на могиле исполнительницы.

Мигранты Россия Яна Поплавская
24 июля 2024, 05:21
Суд отменил заочный приговор Ивану Вырыпаеву
РИА «Новости»
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Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках ВС РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева. Об этом сообщил РИА «Новости» источник из правоохранительных органов.

«Приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения», - заявил собеседник агентства.

Он объяснил, что Мосгорсуд так решил из-за нарушений при рассмотрении дела в районном суде.

Режиссера объявили в международный розыск после того, как он скрылся в другой стране. В декабре прошлого года суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы за распространение ложных данных о российской армии. Также сценаристу на четыре года запретили пользоваться административными сайтами.

Суд Режиссер Приговоры
24 июля 2024, 05:08
«Не могу дождаться». Девушка Павла Дурова показала фото округлившегося живота
Freepik
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Предполагаемая возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова модель Диана Бако заявила о беременности. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на соцсети девушки.

Брюнетка выложила фото с округлившимся животом. На кадрах она позировала среди роскошных букетов красных роз. На цветах была коробка с украшением от Bulgari. По данным журналистов, снимки сделали в одном из лучших лондонских отелей - Bvlgari Hotel.

«Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», - написала брюнетка.

Сама Бако не раскрыла имя отца ребенка. Пользователи сети считают, что им может быть Павел Дуров. На чем именно построили такое предположение - неизвестно. Пара могла познакомиться благодаря реперу Моргенштерну*, в клипе которого снималась Диана. Артист неоднократно рассказывал, что бывал на вилле Дурова и поддерживал с ним контакты.

Ранее Павел Дуров назвал ленту «Вонка» своим любимым фильмом. Он отметил, что отказался от просмотров ужасов и прослушивания негативной музыки.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Фото Павел Дуров
24 июля 2024, 01:51
«Мой спасательный круг». Романа Костомарова заметили на отдыхе в Сочи с семьей
РИА «Новости»
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Фигурист Роман Костомаров в соцсети опубликовал трогательное фото, на котором он с семьей отдыхает в Сочи. В курортной столице проходят показы нового ледового шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» с участием спортсмена и его супруги Оксаны Домниной.

Олимпийский чемпион выложил кадр, на котором он вместе с женой и детьми плавает на надувном круге в море.

«Мой спасательный круг. Мои любимки», - подписал пост знаменитый фигурист.

Шоу «Вместе и навсегда» стартовало в Сочи 12 июля и продлится до 11 августа.

Режиссер Сарик Андреасян решил снять художественный фильм о жизни и карьере Костомарова, который в результате заболевания потерял обе ноги и кисти рук. Фигурист назвал эту картину мотивирующей.

Спортсмены Дети Семья Сочи Роман Костомаров
24 июля 2024, 00:30
Киркоров вместе со съемочной группой выбрался из каньона в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров сообщил в соцсетях, что благополучно выбрался из каньона в Краснодарском крае. Исполнитель хитов застрял в горах из-за проливных дождей.

Киркоров написал, что вместе со съемочной группой фильма «Братья» покинул каньон и добрался до отеля в Сочи.

Ранее певец рассказал, что застрял в горах. Протекающая рядом с местом съемок река поднялась до уровня 10 метров.

Утром 23 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей и подъема уровня воды в местных реках. Также метеорологи прогнозировали усиление ветра до 18 метров в секунду. Горожанам и гостям курорта рекомендовали отменить отдых у воды и в горной местности.

Филипп Киркоров Сочи Фильмы Краснодарский край Реки

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