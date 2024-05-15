Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро после фото в черном платье с декольте

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, перестала бороться с алкоголизмом. В беседе с PeopleTalk она призналась, что в ее жизни уже нет лечения от зависимости.

«Да нет этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел», - сказала она.

МакSим пояснила, что не раз пыталась избавиться от пагубной привычки в рехабах. Однако, выписавшись из клиники, она вновь и вновь возвращалась к употребления, не продержавшись и пару недель.

Певица отметила, что друзья и близкие отправляли ее даже на ретрит в Кыргызстан.

«Жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики. Сейчас я стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день», - объяснила она.

Недавно певице незнакомец передал с курьером драгоценности. По словам артистки, ей стало не по себе от анонимного подарка.