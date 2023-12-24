24 декабря 2023, 18:59

Крыжовников высоко оценил талант Анны Пересильд после сьемок в сериале «Слово пацана»

РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников признался, что быстро утвердил на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд. Актриса отлично подходила на роль героини Айгуль, написал постановщик в Instagram*.

По словам Крыжовникова, он увидел Анну на фестивале «Короче», где она была с мамой, актрисой Юлией Пересильд.

«И вот когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало. Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“», - отметил он.

До этого режиссер писал, что первым из всего актерского состава «Слово пацана» утвердили Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата. Крыжовников назвал 24-летнего артиста будущей звездой.

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна ранее призналась, что ее мать не сдержала эмоций при просмотре сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка вместе с ней пересмотрела самые драматические сцены со своим участием.

Российский режиссер Алексей Учитель также оценил участие дочери от Пересильд в известном сериале об уличных бандах. Он признался, что изначально был против съемок Анны.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Сериалы Актеры Юлия Пересильд
24 декабря 2023, 17:42
Киркоров пожаловался Пескову на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о причинах участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Народный артист встретился с официальным представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», сообщил StarHit.

Песков начал разговор с Киркоровым с вопроса о вечеринке. Певец в ответ пояснил, что пришел на нее из-за того, что дал обещание Ивлеевой, которая снялась у него в клипе. По словам артиста, о концепции мероприятия его заранее не предупредили.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. <…> Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. <…> А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки и на выход», - отметил Киркоров.

Скандальную вечеринку провели в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии заметили многих звезд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

После резкого осуждения «голой» вечеринки некоторых участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности.

Сама Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами и пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Дмитрий Песков Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева
24 декабря 2023, 12:02
Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку в Москве
Соцсети
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Блогер Анастасия Ивлеева в соцсетях извинилась перед россиянами за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Она пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Ивлеева рассказала, что в 2022 году стала главным редактором журнала «Playboy Россия». Вместе с командой она сняла несколько откровенных фотосессией с участием 100 женщин. Когда издание покинуло российский рынок, блогер получила права на созданный ею творческий контент.

«Мы организовали закрытую презентацию этого проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей и их 1. Это было в первый день вечеринки. На второй день продавали билеты, на мероприятие пришли 1,5 тысячи человек», - рассказала Ивлеева.

Блогер заявила, что участникам вечеринки отправили «спокойные» референсы костюмов. Однако гости интерпретировали эти снимки сами.

По мнению Ивлеевой, было неуместно и распространять фото и видео с мероприятия в Сети. Она выразила сожаление, что не смогла ограничить съемку.

«Я за это приношу извинения перед всеми - перед обществом и своими гостями», - подытожила блогер.

Вечеринка Ивлеевой вызвала резкое осуждение россиян и многих политиков. Ее участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности. Сейчас профильные ведомства проверяют мероприятие на пропаганду ЛГБТ *.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Блогеры ЛГБТ Россия Анастасия Ивлеева
24 декабря 2023, 11:26
Актер из «Слова пацана» появился в рекламе нового альбома Канье Уэста
Global Look Press
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Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», привлек внимание американского рэп-исполнителя Канье Уэста. Музыкант опубликовал в Instagram* фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures.

Снимок с Могильниковым в Stories разместил и дизайнер Гоша Рубчинский. Надпись на свитшоте повторяет название последнего альбома Канье Уэста.

В декабре Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды и обуви YEEZY, принадлежащей Канье.

«Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна» - написал рэпер в соцсети X.

Рубчинский также помогал Канье с дизайном альбома. Он решил, что Могильников подходит на роль амбассадора мерча к Vultures.

Ранее Канье заинтересовался работами российского диджитал художника Максима Арнаутова, создавшего видеоклип к одной из его композиций.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Реклама Актеры Канье Уэст
24 декабря 2023, 05:17
Охлобыстин признался, что случайно дважды избил Янковского
РИА «Новости»
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Актер Иван Охлобыстин рассказал, как во время съемок фильма «Царь» дважды ударил в живот на тот момент уже пожилого народного артиста СССР Олега Янковского, причем совершенно случайно. Об этом он рассказал изданию «Аргументы и факты».

По сюжету персонажа Янковского избивала толпа, а герой Охлобыстина должен был пробежать мимо и пнуть его. Все было подготовлено. Вокруг Янковского положили черные мешки с песком, чтобы он не пострадал. Только Охлобыстин их не увидел за артистами, которые играли опричников.

«Я пробегаю мимо, бью ногой и попадаю Янковскому прямо в печень!» - признался актер.

По его словам, Янковский сильно ругался, но позже они помирились. Спустя три дня пожилому актеру опять не повезло, причем во время съемки сцены, где Охлобыстин вел его героя на веревке к царю. Так получилось, что тот споткнулся и протащил Янковского по камням.

Также Охлобыстин признался, что поступил во ВГИК именно из-за Олега Ивановича. И на съемки фильма «Царь» он рекомендовал режиссеру Павлу Лунгину пригласить своего кумира. Правда, она стала для Янковского последней. Актер не дожил до премьеры фильма.

Ранее голливудского актера Чарли Шина пыталась задушить соседка , ворвавшаяся в его дом в Лос-Анджелесе.

Кино Фильмы Актеры

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