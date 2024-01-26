26 января 2024, 04:37

Крупнейшая звезда порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в США

Global Look Press
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Одна из крупнейших представительниц американской порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, тела актрисы и ее друга обнаружили в среду в городе Мур штата Оклахома. Тревогу забил работодатель мужчины, когда не смог связаться с ним в течение нескольких дней. Полиция провела проверку квартиры.

По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.

Джесси Джейн в США считалась одной из самых известных порноакртис. Она сыграла главную роль в фильме для взрослых, съемки которого обошлись в восемь миллионов долларов. Джейн закончила карьеру в порноиндустрии в 2019 году.

В Санкт-Петербурге за убийство порноактрисы Анастасии Гришман суд приговорил ее супруга к восьми годам колонии. Мужчина ударил жену ножом не менее 22 раз.

США Суд Полиция
26 января 2024, 01:43
Гримерша рассказала о домогательствах со стороны Шуры из «Би-2»
Freepik
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Девушка, которая работала гримершей на концерте группы «Би-2», заявила о харассменте со стороны одного из участников коллектива Шуры (настоящее имя — Александр Уман). Об этом сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!».

Девушка, которая работала гримершей на концерте группы «Би-2», заявила о харассменте со стороны одного из участников коллектива Шуры (настоящее имя - Александр Уман). Об этом сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!».

Авторы публикации предоставили ролик, на котором визажистка гримировала Шуру. Музыкант одаривал ее комплиментами и дал автограф. В конце видео вокалист подошел к ней и прошептал что-то на ухо. По словам девушки, он предложил ей провести вечер вдвоем. От приглашения она отказалась.

«Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы „Би-2“, но после…» - гласит надпись, смонтированная внутри видеоролика девушки.

Ранее на вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича напала соседка, обвинив его в проведении «оргий». Как выяснили журналисты, музыкант переехал в квартиру жены на время ремонта и поссорился с 45-летней женщиной, которую жители дома считали «грозой подъезда». Претензии начались из-за его прогулки с собакой, а также соседка интересовалась, не занимается ли Кулинич непотребствами.

Концерты Видео Женщины
26 января 2024, 00:26
Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД», но потом вырезали из эфира
РИА «Новости»
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Российский исполнитель Филипп Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемки в популярном интрнет-шоу «ЧБД», но после скандала с «голой» вечеринкой авторы программы вырезали сюжет с королем эстрады. Об этом рассказал продюсер и шоумен Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории».

В новогоднем эпизоде «ЧБД» Киркоров должен был принять участие вместе с Викторией Боней, Виктором Логиновым, Сергеем Орловым и Бустером. Записывалась программа в ноябре, отметили в издании kp.ru.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. <…> Но потом случилась „вечеринка“, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок с Киркоровым», - поделился в подкасте Азизбекян.

Несколько дней назад Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, куда поп-исполнитель улетел «пережидать бурю». В руках у певца и его спутника увидели полные пакеты с мерчем Мадонны.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты
25 января 2024, 16:41
«Посещает правильные мероприятия». Успенская спокойно отреагировала на иск Киркорова
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд не присылал певице Любови Успенской никаких уведомлений о рассмотрении иска исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом «360» заявила адвокат артистки Елена Сенина.

Она отметила, что следит за сообщениями Замоскворецкого суда, в который Киркоров направил иск к артистке о защите достоинства.

«Я этого не видела. <…> Я подписана на это материал, и мне бы на электронную почту пришло извещение о том, что произошли какие-то изменения», - указала адвокат.

По ее словам, суд с 15 декабря оставил требование Киркорова без движения «в связи с неграмотностью поданного иска». Юрист добавила, что ее клиентка спокойно относится к ситуации. Иск Киркорова вызвал у Успенской некоторое недоумение, но лишь на короткое время, рассказала адвокат.

«Она считает, что ведет правильный образ жизни, посещает правильные мероприятия, ведет себя как порядочная женщина, у которой есть и честь, и достоинство, и деловая репутация», - заключила Селина.

Ранее Киркоров обвинил артистку в том, что она своими заявлениями попыталась опорочить его честь и достоинство. Певец потребовал взыскать с Успенской 10 миллионов рублей. Адвокат Александр Добровинский 25 января объявил, что суд принял иск и назначил первую беседу.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская
25 января 2024, 15:58
«Для всех, кто переживал». Суд назначил первую беседу по иску Киркорова к Успенской
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Замоскворецкий суд назначил первую беседу по иску певца Филиппа Киркорова к артистке Любови Успенской на 11 марта. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский.

Он рассказал, что суд принял иск Киркорова, в котором тот заявил об оскорбительных словах Успенской. Артист обратился в суд с просьбой обязать певицу опровергнуть все заявления, которыми она пыталась опорочить его честь и достоинство.

«Для всех, кто переживал, что иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской был оставлен без движения перед Новым годом, сообщаю: иск принят Замоскворецким судом», - отметил Добровинский.

Юрист добавил, что представители Киркорова попросили суд также взыскать с артистки 12 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и понесенных расходов.

«В иске мы просим суд <…> взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около двух миллионов рублей», - подчеркнул адвокат.

Ранее Добровинский назвал странными и оскорбительными слова Успенской о якобы женоненавистничестве Киркорова. По его словам, юристы подготовили список фраз певицы, которые порочат знаменитого артиста.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская

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