Крупнейшая звезда порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в США

По информации издания, тела актрисы и ее друга обнаружили в среду в городе Мур штата Оклахома. Тревогу забил работодатель мужчины, когда не смог связаться с ним в течение нескольких дней. Полиция провела проверку квартиры.

По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.

Джесси Джейн в США считалась одной из самых известных порноакртис. Она сыграла главную роль в фильме для взрослых, съемки которого обошлись в восемь миллионов долларов. Джейн закончила карьеру в порноиндустрии в 2019 году.

В Санкт-Петербурге за убийство порноактрисы Анастасии Гришман суд приговорил ее супруга к восьми годам колонии. Мужчина ударил жену ножом не менее 22 раз.