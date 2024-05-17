«Критика была беспощадной». Орбакайте рассказала о выборе профессии

«Бог знает, как я хотела быть только актрисой, тогда как о карьере певицы даже не думала», - призналась она.

Орбакайте пояснила, что ее выпуск из ГИТИСа пришелся на кризисные времена в российском кино. В начале 90-х годов почти перестали снимать фильмы, все киностудии, включая «Мосфильм», простаивали без дела.

«Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь. Критика в мой адрес была беспощадной. Если как актрису, помня фильм „Чучело“, меня хвалили, то, как певицу ругали, - рассказала артистка.

На днях Орбакайте анонсировала тур по Израилю «The best». Она выступит в четырех городах, включая Тель-Авив.