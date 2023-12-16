Кристина Орбакайте вернется в США после новогодних корпоративов

Звезда уже купила билеты. Она отправится к семье в Соединенные Штаты после того, как выступит на новогодних корпоративах.

Отъезд должен состояться как минимум до февраля. Он позиционируется как отпуск. Источник также уточнил, что Орбакайте снизила ценник на корпоративы в России на 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян возмутило возвращение певицы в РФ. Пользователи Сети заявили, что Орбакайте приехала в страну исключительно для «чеса» и заработка, тогда как ее семья живет в США.

В начале декабря зрители отметили, что Орбакайте совсем не изменилась за время отсутствия в России. Звезда со сцены пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой артистка общаться отказалась.