04 июня 2024, 03:20

Кристина Орбакайте показала редкое фото с мужем и дочерью

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографий со своим мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым — и дочерью Клавдией в социальных сетях. Снимок был сделан в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке.

Артистка позировала в кадре в белой футболке, сером жакете, джинсах и синих солнцезащитных очках, а ее супруг выбрал рубашку с принтом, коричневые брюки и черные очки. Дочь стояла между родителями с улыбкой на лице.

На днях Орбакайте анонсировала тур The best по четырем израильским городам, включая Тель-Авив. Поклонники предположили, что целью поездки артистки также станет встреча с матерью. Певица Алла Пугачева вернулась в Израиль с Кипра.

Орбакайте также осенью устроит гастроли по Америке и Канаде. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майами. Весной 2024 года Кристина Орбакайте выступила с программой «На бис» в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский».

Санкт-Петербург Израиль Нью-Йорк Канада Алла Пугачева Шоу-бизнес
04 июня 2024, 02:22
Семенович показала свою фигуру в купальнике
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике в Турции и показала фото поклонникам. Снимок появился в ее аккаунте в социальных сетях.

Судя по снимку, 46-летняя певица позировала перед камерой во время отдыха на пляже. На Семенович было синее бикини с растительным принтом и топ, который подчеркивал ее грудь.

Один из подписчиков спросил исполнительницу о том, уменьшается ли объем ее бюста при похудении, что якобы свойственно женскому организму.

«Меня это не касается», - написала в ответ Семенович.

Бывшая солистка группы «Блестящие» ранее призналась, что ее грудь весит 10 килограммов. По словам Семенович, она начала активно худеть для съемок в проекте, поэтому исключила из рациона вредные блюда.

До этого Семенович пыталась скинуть вес с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Эти таблетки она использовала по рекомендации врача.

Фото Отдых Турция Врачи
04 июня 2024, 02:06
Фигурист Чернышов расстался с возлюбленной в США ради Заворотнюк
РИА «Новости»
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Российский фигурист и хореограф Петр Чернышов расстался с возлюбленной в США, с которой прожил несколько лет, ради актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом стало известно из документального фильма «Памяти Анастасии Заворотнюк», который показал Первый канал.

В картине показали нарезку из различных интервью актрисы. В одном из них она призналась, что сразу обратила внимание на фигуриста, с которым они участвовали в ледовом проекте. На тот момент Чернышов жил и работал в США, часто туда летал к любимой девушке, но это не мешало ему учить Заворотнюк стоять на коньках.

«Я не настроен был на волну новых знакомств», - говорил он.

Однажды после тренировки он предложил актрисе отпраздновать вместе его день рождения. На вопрос Заворотнюк, почему он не проведет этот вечер с возлюбленной, ответил, что они расстались.

Сама актриса ушла от коллеги Сергея Жигунова, чтобы с головой окунуться в новый роман. Отношения фигуриста и звезды «Моя прекрасная няня» стремительно развивались. В 2008 году они поженились. Позже у них родилась дочь.

О проблемах со здоровьем актриса узнала в 2019 году. «Прекрасной няни» не стало в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
04 июня 2024, 01:53
Звезда «Уральских пельменей» нашла подкинутое в туфлю лезвие
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Звезде шоу «Уральские пельмени» Илане Дылдиной во время гастролей подбросили лезвие в туфлю. Об этом сама актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Дылдина опубликовала видео, в котором показала найденное в туфле лезвие и порез на ноге. По ее словам, травма могла быть более серьезной: она вовремя заметила лишний предмет в обуви. Актриса сообщила, что «в шоке» от произошедшего и предположила, что лезвие подложили в туфлю намеренно.

«В театре было такое у нас. Но на шоу ни разу», - добавила актриса.

В марте неприятная ситуация произошла с другим участником шоу. Актер Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. В пьяном состоянии он вступил в конфликт с компанией подростков и, по их словам, ударил бутылкой из-под виски одного из оппонентов. Действия комика пообещала проверить полиция.

Видео Екатеринбург Театры Полиция Актеры
03 июня 2024, 23:54
Петр Чернышов привел пятилетнюю дочь на могилу Заворотнюк
РИА «Новости»
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Младшую дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова привели на могилу матери на следующий день после похорон. Пятилетняя девочка была на кладбище вместе с отцом и старшей сестрой, сообщил Пятый канал.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, девочка помогала родным накрывать поминальный стол. Несмотря на юный возраст, от нее не стали скрывать смерть матери.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

После церемонии прощания с актрисой Чернышев поблагодарил за поддержку и выразил признательность тем, кто пришел проводить в последний путь его супругу.

Состояние Заворотнюк ухудшилось за две недели до смерти - ее мучали сильные головные боли. Последние дни актриса провела в хосписе, она скончалась на руках у мужа.

Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк

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