Кристина Орбакайте отправится в тур по Израилю

«Израиль, до скорой встречи!» - написала артистка.

Тур будет называться «The best» («Лучшее»). Скорее всего, Орбакайте представит свои главные хиты. Концерты состоятся в четырех городах, в том числе - в Хайфе и Тель-Авиве.

Поклонники звезды предположили, что еще одной целью поездки артистки станет встреча с матерью, певицей Аллой Пугачевой. По слухам, Примадонна вернулась в Израиль с Кипра.

Орбакайте также отправится в тур по Америке и Канаде. Концерты состоятся осенью. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами и другие города.

Недавно Орбакайте решила помочь своему сыну, Никите Преснякову , собрать полный зал в США. Она сделала ему рекламу и рассказала о специальных скидках на билеты на его предстоящие концерты. Стоимость билетов снизили на 20%.