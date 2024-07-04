04 июля 2024, 00:08

Кристина Асмус шокировала зрителей своим эротическим талантом в спектакле

РИА «Новости»
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Актриса Кристина Асмус шокировала даже искушенных зрителей, продемонстрировав на сцене Театра Ермоловой половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Видео опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В публикации отметили, что Асмус уже прославилась своим пристрастием к обнаженным киноролям. На этот раз актриса рискнула продемонстрировать половой акт на сцене театра, расположенного «в пяти минутах ходьбы от Кремля».

Комментаторы напомнили, что персонаж Асмус в сериале «Интерны» был довольно скромный, а тут проявился ее талант в эротических сценах.

«Асмус надо в порноактрисы переходить, такой талант пропадает. Где-то в очередной раз перекрестился Харламов», - написал один из пользователей.

Другие добавили, что театр превратили в дом терпимости, зарабатывают деньги на хайпе и вообще понятно, почему Харламов развелся с Асмус.

Ранее звезда «Интернов» опубликовала в соцсетях откровенный снимок с отдыха на Бали , где она предстала только в трусах и темной, но почти прозрачной кофты, которая была мокрой и облегала ее талию и грудь.

Спектакль Театры Секс Кристина Асмус Актеры Москва
03 июля 2024, 23:57
Стоп-лист на пранки. Почему Вован и Лексус никогда не позвонят Ким Чен Ыну
Телеканал «360»
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Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров никогда не стали бы звонить лидерам дружественных России стран. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко Вован и Лексус объяснили о влиянии своей гражданской позиции на творчество и рассказали про своеобразный стоп-лист для пранков.

«Наши пророссийские взгляды так или иначе влияют на наше творчество», - признался Столяров.

Говоря о возможных розыгрышах глав государств, которые находятся с Россией в хороших отношениях, пранкеры заметили, что подобные звонки могли бы их обидеть. И сенсационными, например, заявления таких собеседников были бы только для Запада.

«Можно позвонить главе дружественной страны и спросить про военные планы. Это было бы интересно для западных разведок, безусловно. Но зачем нам это делать, у нас свои интересы», - подчеркнули собеседники 360.ru.

Они также пояснили, что никогда бы не позвонили лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по одной простой причине.

«Чтобы он никого не убил там. Не нам [отомстил], а каким-то связистам, телефонистам», - сказал Вован.

Лексус допустил, что такой человек может попасть под раздачу только потому, что «держал трубку».

После разоблачений пранкеров не преследуют. Чаще объявляют угрозой национальной безопасности, как поступили, например, в Эстонии.

«Кто будет угрожать, по сути? Если кто-то что-то хочет сделать, он это сделает без угроз», - подчеркнул Лексус.

Он заметил, что иногда ему и Вовану оставляют неприятные сообщения в соцсетях. Но реагировать на каждый негативный комментарий пранкеры не видят смысла.

Разведка Германия Великобритания Ким Чен Ын Россия Интервью Запад Эстония Пранкеры Вован и Лексус
03 июля 2024, 23:15
«Номер по рукам пошел». Зачем Вовану и Лексусу звонили из ОБСЕ
Телеканал «360»
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Номер телефона пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова — Вована и Лексуса — через третьи руки попал к представителям ОБСЕ. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко они рассказали, зачем им звонили из организации.

«Когда мы в 2018 году общались от имени [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна с Борисом Джонсоном и экс-главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером, в какой-то момент поступил звонок на телефон. Нам говорят: „Здравствуйте, мы хотим организовать разговор, звоним из ОБСЕ, и наш председатель хочет поговорить с Пашиняном“», - поделился Вован.

Пранкеры заметили, что с организацией не связывались - запросов таких не было. Они поинтересовались, откуда звонившие взяли их номер телефона.

«Оказалось, что номер уже по рукам пошел. И итальянцы из одного из офисов, с кем мы говорили, передали [в ОБСЕ]. А те <…> сами позвонили и предложили организовать такой разговор. Мы подумали: ну раз хотят, то почему бы и нет, не будем отказывать», - заключил Владимир Кузнецов.

Вместе со Столяровым они выбирают для пранков интересных личностей - тех, чьи имена на слуху, или загадочных персонажей. Имена потенциальных жертв розыгрышей Вован и Лексус заносят в специальный список.

Армения ОБСЕ Интервью Борис Джонсон Пранкеры Вован и Лексус
03 июля 2024, 22:53
Shaman признался в проблемах со здоровьем
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) с раннего детства плохо слышит. Об этом артист рассказал в беседе с изданием Voice.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) с раннего детства плохо слышит. Об этом артист рассказал в беседе с изданием Voice.

По словам артиста, он начал испытывать проблемы со здоровьем после того, как переболел отитом. Поэтому у него не очень острый слух.

«В детстве, когда я сидел на задних партах, то всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. Свои проблемы со слухом я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с двух-трех, с момента, как я переболел отитом», - сказал.

Shaman подчеркнул, что у него до сих пор есть проблемы со слухом, но он уже к ним привык. По словам Дронова, это стало его «индивидуальной особенностью».

Ранее стало известно, что певец Shaman пополнил санкционный список Европейского Союза. В документе указали, что исполнитель принимал участие в мероприятиях, поддерживающих российскую армию.

Песни Музыка Shaman
03 июля 2024, 22:41
Интересные личности или загадочные персонажи. Кого Вован и Лексус выбирают для пранков
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У пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова — Вована и Лексуса — есть список потенциальных жертв для провокаций. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко они признались, что обычно выбирают интересных или загадочных персонажей.

«Есть [список], можно сказать. Так иногда на человека посмотришь, подумаешь - надо записать. Потом к этому списку можно вернуться», - сказал Лексус.

На вопрос о том, по какому принципу они с Вованом выбирают объект для розыгрыша, пранкер ответил, что главное здесь - интерес к потенциальному собеседнику.

«Он интересен и, видимо, производит какой-то ажиотаж. Он закрытый. И можно из него что-то получить - достоверную информацию», - пояснил собеседник 360.ru, с чем согласился и Вован.

Пранкеры добавили, что останавливаются на тех, кто действительно на слуху и о ком говорят. Иногда их внимание привлекают загадочные персонажи.

«С кем никто, допустим, не делал интервью долгое время. Есть такая возможность», - заключил Лексус.

По словам Вована, любители конспирологических теорий причисляют их к некоему глобальному PR-агентству, куда обращаются мировые политики в последней надежде сказать известную им правду.

Интервью Пранкеры Вован и Лексус

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