Кристина Асмус призналась, что ее никогда не обнимал отец

Асмус призналась, что видит в себе отражение отца. По словам актрисы, они похожи внешне и манерой двигаться, смеяться. Кроме того, характер у артистки тоже папин.

«Я тоже терпила и лучше уступлю, чем полезу куда-то. Я, как и папа, сначала думаю о других, а потом о себе», - поделилась актриса.

Она отметила, что постоянно в делах, и эту привычку переняла от отца.

«Мой папа пахарь, и сумасшедший трудоголизм и выдержка у меня от него. Я не помню ни одного выходного у папы. А теперь и я так живу», - сказала Асмус.

Однако артистка отметила, что не помнит внешних проявлений нежности с отцом. Он не обнимал дочь и не поздравлял с праздниками. Невзирая на это, актриса всегда ощущала его безусловную любовь и поддержку.

«У нас с ним очень крепкая ментальная связь», - сообщила актриса.

Асмус также рассказала поклонникам о посещении мемориала у Crocus City Hall. Новость о теракте застала ее на съемочной площадке.