«Кристи должна благодарить маму». Орбакайте не пустили в Кремль в день концерта
Праздничный концерт в Кремле в честь 8 Марта состоялся без певицы Кристины Орбакайте. Ее выступление отменили в последний момент, сообщил «Московский комсомолец».
«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», - процитировало издание собеседника.
Журналисты также узнали, что Орбакайте в Кремле должна была вместе с Алексеем Воробьевым исполнить старую песню «Просто любить тебя».
Фамилия Орбакайте была в списках в день концерта, но в последний момент номер певицы убрали.
«В тусовке шепчутся: за это Кристи должна благодарить маму, которая всю неделю провоцировала россиян своими выходками», - написали авторы статьи.
Скандал с певицей Аллой Пугачевой разгорелся за несколько дней до празднования 8 Марта. Артистка записала на видео резкое высказывание в адрес певца Стаса Михайлова и России. По ее словам, нормальные люди в страну якобы не собираются возвращаться.