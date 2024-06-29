29 июня 2024, 12:27

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз

Global Look Press
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В семье писательницы, дочери голливудского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин и звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта грядет пополнение. Пара ждет третьего ребенка, сообщили журналисты People.

О беременности Шварценеггер сообщили инсайдеры из окружения ее семьи.

Актер и писательница поженились летом 2019 года. Тогда Пратт сделал возлюбленной предложение и подарил кольцо с внушительного размера бриллиантом. Шварценеггер сразу же похвасталась украшением в соцсетях.

Супруги воспитывают двух детей - трехлетнюю дочь Лайлу и двухлетнюю Элоиз.

Ранее беременную экс-солистку группы «Фабрика» Сати Казанову положили в больницу. Артистке пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге.

Дети Беременность Голливуд Актеры
29 июня 2024, 12:12
Модель Решетова заявила, что находится в гармонии после скандала с Алсу
РИА «Новости»
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Блогер и модель Анастасия Решетова избавилась от нарощенных волос и макияжа. В социальной сети Instagram* она заявила, что причина таких внешних изменений кроется в ее психологическом состоянии.

«Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости образу», - написала она.

Решетова добавила, что чувствует себя комфортно в спортивной одежде и без косметики. В доказательство своих слов она представила снимок, на котором позировала перед зеркалом с минимум макияжа и натуральными волосами.

Недавно модель Анастасию Решетову заподозрили в причастности к разводу певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Сама артистка не стала обсуждать личную жизнь публично , назвав соперниц «девушками с низким социальным статусом».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Модели Громкие разводы Красота
29 июня 2024, 10:48
«Давай, действуй смело». Рэпер ST дал напутствие выпускникам на празднике «Алые паруса»
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Рэпер ST (Александр Степанов) исполнил хит «Другое дело» на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Артист дал выпускникам напутствие, соответствующее видео опубликовали журналисты «Известий».

«У тебя все получится! Давай, действуй смело», - спел музыкант.

Рэпер ST также исполнил хит «Классика» о начале своего творческом пути, когда репетировать приходилось в студийных подвалах.

Перед выступлением артист рассказал журналистам, как проходил его школьный выпускной. По словам ST, окончание учебы он отметил в доме культуры, в котором был бильярд, поэтому большая часть выпускников весь вечер провела с кием в руках за игрой.

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня прошло шоу для выпускников «Алые паруса». Молодежь наслаждалась выступлениями Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Алсу и Тоси Чайкиной.

Выпускные Школы Концерты Музыка
29 июня 2024, 10:21
Умер рок-музыкант Василий Лобода
Freepik
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Не стало ярославского рок-музыканта Василия Лободы. Он скончался от тяжелой болезни в возрасте 66 лет, сообщили его родственники журналистам «Коммерсанта».

В 1980-х Василий Лобода был лидером группы «Телефон», о которой ей запись в книге «Рок в СССР». Он активно гастролировал в 1990-х, был лидером ярославского рок-движения.

На счету рок-певца такие хиты, как «Между мной и суматохой», «Старый дом», «Одинокий странник» и другие.

«Группа „Телефон“, вторая половина 80-х годов, ярославский рок-клуб. Время, преисполненное наивной перестроечной дури и красивых добрых песен», - написал в соцсетях музыкант Фил Золотарев в память о покойном Лободе.

Церемонию прощания с музыкантом запланировали на 2 июля.

Болезни Музыка Шоу-бизнес
29 июня 2024, 09:53
«Что-то остается навсегда». Нетребко снялась с мужем после заявления о разводе
Global Look Press
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Оперная певица Анна Нетребко и ее супруг, азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов сфотографировались вместе после того, как публично объявили о своем расставании. Соответствующими кадрами артистка поделилась в социальной сети Instagram*.

«Что-то остается навсегда», - написала она, сопроводив текст смайлами в виде сердечек.

На снимке Нетребко позировала вместе с мужем и 15-летним сыном Тьяго от предыдущих отношений. На певице было ярко-красное платье-рубашка и босоножки. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками и сумкой в тон одежды.

Эйвазов снялся в красной футболке, джинсах и белых кроссовках. На голове у него была черная бейсболка. Тьяго выбрал клетчатую рубашку, белые брюки и темно-синие кроссовки.

Поклонники под этой фотографией выразили глубочайшее сожаление о предстоящем разводе Нетребко и Эйвазова.

«Не поверила, не верю. Такая красивая пара!!! Какое хорошее отношение Юсифа к Тише, как к сыну. Ребята, одумайтесь!!!», «Теряю последнюю веру в брак и любовь», «Обожала вашу пару, излучающую любовь! И как же я расстроилась сильно», - написали подписчики.

Брак оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова не выдержал расстояния. Источник из окружения артистов пояснил, что супруги последнее время жили в разных странах , поэтому их отношения сами собой закончились.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Музыка Громкие разводы Шоу-бизнес

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