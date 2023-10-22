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«Спустя полгода тяжб суд встал на сторону артиста. К сумме изначального иска добавились неустойки. Теперь компания должна заплатить Криду 12,1 миллиона рублей», - написал канал.

Выступление, после которого певец обратился в суд, состоялось 31 марта. Сам Крид, а также организаторы отмечали, что довольны шоу. В соцсетях выставочного центра «Норд Экспо», где проходил концерт, писали, что «было мощно», и благодарили артиста за подаренные эмоции. Что именно стало причиной разногласий - неизвестно.

Как сообщало местное СМИ 29.RU , ранее совладелец ООО «Твой концерт» Антон Попович рассказывал, что по вопросу удалось достичь мирового соглашения. Известие об иске «было удивлением», но Попович не раскрыл подробности о жалобе.

Ранее Савеловский суд Москвы признал распространенные в соцсетях сведения о том, что Егора Крида якобы проверят на причастность в неуплате налогов и отмывании денег, не соответствующими действительности.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск музыканта Егора Крида архангельской фирме ООО «Твой концерт». Как написал Telegram-канал Shot , 12 апреля певец потребовал с концертных организаторов 5,7 миллиона рублей за «неисполнение обязательств по договору», однако в итоге должен получить более 12 миллионов.