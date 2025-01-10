«Кремлевский волшебник». Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

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Свою роль Джуд Лоу исполнит в фильме «Кремлевский волшебник». Его режиссером выступил француз Оливье Ассайас.

Джуд Лоу уточнил, что еще не начинал работать над фильмом. Съемки в картине такого уровня актер сравнил с восхождением на Эверест.

«Я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О боже, что я сказал?“», - пояснил артист.

Впервые о съемках «Кремлевского волшебника» стало известно в мае 2024 года. Ассайас снимает картину по одноименному роману Джуалиано да Эмполи.

Variety пояснял, что роман, опубликованный еще в 2022 году, рассказывает историю молодого телепродюсера, который стал политтехнологом у «многообещающего сотрудника ФСБ». Авторы публикации предполагали, что прототипом политтехнолога стал Владислав Сурков.

Главную роль в «Кремлевском волшебнике» исполнит Пол Дано. Также в картине примет участие Алисия Викандер.