Креативный директор Moschino Дэвид Ренни умер в 46 лет

«Нет слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Дэвид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь забрала его слишком рано», - заявил исполнительный председатель правления группы компаний Aeffe Массимо Ферретти.

В компании отметили, что Ренни начал работу с брендом Moschino с энтузиазмом и оптимизмом. Теперь руководство компании попытается продолжить и реализовать его идеи.

Дэвид Ренни умер всего через 10 дней после прихода в компанию Moschino. Свою первую коллекцию дизайнер должен был показать в феврале 2024 года. До этого он на протяжении 20 лет работал с брендом Gucci.