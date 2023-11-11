11 ноября 2023, 04:02

Креативный директор Moschino Дэвид Ренни умер в 46 лет

Соцсети
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Креативный директор бренда модной одежды Moschino Дэвид Ренни ушел из жизни в результате сердечного приступа в возрасте 46 лет. Информация об этом появилась в социальных сетях компании.

«Нет слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Дэвид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь забрала его слишком рано», - заявил исполнительный председатель правления группы компаний Aeffe Массимо Ферретти.

В компании отметили, что Ренни начал работу с брендом Moschino с энтузиазмом и оптимизмом. Теперь руководство компании попытается продолжить и реализовать его идеи.

Дэвид Ренни умер всего через 10 дней после прихода в компанию Moschino. Свою первую коллекцию дизайнер должен был показать в феврале 2024 года. До этого он на протяжении 20 лет работал с брендом Gucci.

Мода
11 ноября 2023, 02:49
Shaman спел гимн и встал на колено на концерте в Челябинске
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, встал на колено перед зрителями во время концерта на Русском экономическом форуме в Челябинске. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

По информации издания, Shaman завершил свое выступление исполнением российского гимна, который ему подпевал весь зал. После этого певец поклонился и встал на колено.

«Вы исполнили мою самую заветную мечту. Именно вы сделали меня самым счастливым человеком на этом свете», - поблагодарил Shaman зрителей.

Во время концерта в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства Shaman нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемоданчике под звуки песни «Я русский!» После этого за спиной певца раздался взрыв салюта. Не все зрители сочли такой перфоманс уместным.

Ранее стало известно, что певца заподозрили в плагиате. Сайт «Диссернет» проанализировал диплом артиста и пришел к выводу, что больше половины работы Shaman списал из интернета.

Концерты Музыка
11 ноября 2023, 02:42
«Ни слова против СВО». Группа Zero People снова извинилась после срыва концерта в Петербурге
YouTube
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Участники группы Zero People после сорванного концерта записали новое видеообращение. В нем они заявили, что являются патриотами России. Ролик с извинениями появился в распоряжении «360».

Музыканты второй раз за сутки обратились к поклонникам после отмены концерта Zero People в Санкт-Петербурге. Вечером 9 ноября их выступление прервал ОМОН. Вероятно, силовики провели проверку после обращения общественников признать основателя группы Zero People Александра Красовицкого иноагентом.

«На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России», - заявил вокалист.

Аналогичное заявление сделал и клавишник Александр Заранкин. Он отметил, на что на концерте никто не планировал выступать с антироссийскими или проукраинскими лозунгами.

«Я патриот своей страны и с уважением отношусь к руководству Российской Федерации», - добавил он.

Выступление коллектива должно было состояться вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако буквально перед началом выступления в зале появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Санкт-Петербург Концерты Музыка
11 ноября 2023, 01:55
Даня Милохин опозорился при ответе на вопрос из школьной программы
РИА «Новости»
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Блогер Даня Милохин не смог ответить на простые вопросы из школьной программы, один из которых был про остров Сахалин. Молодой человек стал героем выпуска шоу «БеС Комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», - попытался порассуждать он.

Тогда фигуристка стала давать блогеру подсказки, озвучив несколько вариантов, включая верный. Только после этого Милохин сказал, что «Сахалин - это остров». Однако более сложным для блогера стал вопрос, в какой стране находится Сахалин. Милохин не задумываясь ответил, что в Канаде.

Даня Милохин уехал из России 11 сентября, сейчас он живет в Дубае. В начале октября тиктокера официально призвали в армию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что у блогера нет отсрочки от службы в армии, и его нужно призвать в ряды ВС России.

Накануне в СМИ появилась информация, что неизвестные напали на блогера Даню Милохина в центре Тбилиси.

Блогеры Россия
11 ноября 2023, 01:52
«Странные ощущения». Олег Газманов рассказал, как относится к перепевке своих песен молодежью
РИА «Новости»
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На главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошло музыкальное шоу «Родники», в рамках которого молодые певцы исполнили песни Олега Газманова в собственных аранжировках. Исполнитель рассказал «360», как относится к перепевкам своих хитов.

По словам Газманова, идея этого шоу родилась на арт-кластере «Таврида» и готовилась участниками в течение года. Певец признался, что ему было интересно работать с молодыми исполнителями. По словам Газманова, за последние пару лет его аудитория значительно помолодела.

«Конечно, странное ощущение. Мои песни, они как дети. Вот ты отдаешь своих детей в чужие руки. Но мне некоторые аранжировки очень понравились - очень. Некоторые поменьше понравились. Некоторые песни, за которые я бы сам снова не взялся, они исполнили очень здорово», - рассказал певец.

Олег Газманов также рассказал, что его сын Родион получил благодарность от президента России Владимира Путина за то, что постоянно выступает в горячих точках.

«Ощущение, что парадигма в нашей стране поменялась. Несмотря на то, что идут такие кровавые события, наша страна объединилась. Мы все понимаем, что когда мы вместе, нас не победить», - добавил певец.

Ранее стало известно, что певец Shaman стал специальным гостем на юбилейном концерте Олега Газманова. Shaman познакомился с Газмановым на «Тавриде», где молодой певец исполнил хит «Эскадрон».

Россия Музыка ВДНХ Выставка-форум «Россия»

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