Креативный директор Moschino Дэвид Ренни умер в 46 лет
Креативный директор бренда модной одежды Moschino Дэвид Ренни ушел из жизни в результате сердечного приступа в возрасте 46 лет. Информация об этом появилась в социальных сетях компании.
«Нет слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Дэвид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь забрала его слишком рано», - заявил исполнительный председатель правления группы компаний Aeffe Массимо Ферретти.
В компании отметили, что Ренни начал работу с брендом Moschino с энтузиазмом и оптимизмом. Теперь руководство компании попытается продолжить и реализовать его идеи.
Дэвид Ренни умер всего через 10 дней после прихода в компанию Moschino. Свою первую коллекцию дизайнер должен был показать в феврале 2024 года. До этого он на протяжении 20 лет работал с брендом Gucci.