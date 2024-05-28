«Красотка». Линдси Лохан показала фигуру спустя 10 месяцев после родов

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«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», - отреагировали фанаты в комментариях под постом артистки.

Лохан позировала на фоне моря в Греции. Она выбрала для фотосессии бикини и топ с рукавом три четверти в яркой расцветке с цветочным принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Судя по снимку, актриса отлично проводит время - ее лицо украшает улыбка.

Поклонники также восхитились ее стройной фигурой, учитывая, что артистка прошлым летом родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса.

На днях певица Вера Брежнева разместила снимок в провокационном образе со светского мероприятия. На кадрах артистка предстала в откровенном топе и расклешенных брюках из кожи.

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