«Красотка». Линдси Лохан показала фигуру спустя 10 месяцев после родов
Американская актриса Линдси Лохан сфотографировалась на отдыхе в купальнике. Пикантными снимками она поделилась с поклонниками в своем Instagram*.
«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», - отреагировали фанаты в комментариях под постом артистки.
Лохан позировала на фоне моря в Греции. Она выбрала для фотосессии бикини и топ с рукавом три четверти в яркой расцветке с цветочным принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками.
Судя по снимку, актриса отлично проводит время - ее лицо украшает улыбка.
Поклонники также восхитились ее стройной фигурой, учитывая, что артистка прошлым летом родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса.
На днях певица Вера Брежнева разместила снимок в провокационном образе со светского мероприятия. На кадрах артистка предстала в откровенном топе и расклешенных брюках из кожи.
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