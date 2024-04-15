Козловский с иронией отреагировал на отсутствие своего имени в титрах «Летучего корабля»

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«А классные, кстати, актрисы бабок-ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел», - пошутил он.

Актер также выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой за то, что ленту до сих пор показывают зрителям.

Премьера экранизации сказки «Летучий корабль» прошла в Москве в марте. Тогда публика не увидела в титрах имен актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Данила Козловский исполнил роли бабок-ежек в пластическом гриме.

За выходные, 30 и 31 марта, картина «Летучий корабль» стала лидером в российском кинопрокате. За два дня фильму удалось собрать 258 миллионов рублей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.