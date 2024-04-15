Козловский обратился к Пугачевой в ее 75-летний юбилей

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На кадрах ролика Козловский обратился к Пугачевой со сцены. Он поздравил примадонну с 75-летием и исполнил ее старый хит «Любовь, похожая на сон».

«Я вас так люблю», - подписал пост Козловский.

Тем временем Пугачева планирует широко отпраздновать свое 75-летие на Кипре. Торжество соберет как минимум 160 человек.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал позднее творчество примадонны видимостью бурной деятельности. По его словам, все песни певицы до композиции «Я плачу» остались незамеченными публикой.

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