30 июля 2024, 15:21

Козловский исполнил песню Пугачевой на своем спектакле в Юрмале

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева посетила моноспектакль 'Frank' актера Данилы Козловского в Юрмале. Фотографию с ним Примадонна выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль „Frank“ привел всех в восторг», - поделилась Пугачева.

Для мероприятия певица выбрала белую рубашку, черную куртку, кожаные брюки и туфли с острым мысом. Образ она дополнила черным галстуком. Козловский предстал в кадре в брючном костюме, классической рубашке и туфлях.

«Дорогая, невероятная Алла Борисовна! Это было счастье, разделить этот вечер с вами!» - ответил в комментариях актер.

Во время спектакля Козловский исполнил песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Примадонна в этот момент сидела в зале. Кадрами зрителей поделился Telegram-канал Starhit.

Ранее обращение Сердючки к Пугачевой спровоцировало скандал в Юрмале. Примадонна все время аплодировала украинской звезде.

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Песни Спектакль Алла Пугачева Актеры
30 июля 2024, 14:32
Пиво, вино и виски. Появился райдер скандального концерта «Агаты Кристи» в Красноярске
РИА «Новости»
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Один из фронтменов группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов указал в райдере для концерта в Красноярске крепкий алкоголь и сигареты. Требования коллектива опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации издания, музыканты потребовали круглосуточный ресторан в отеле и лобби-бар. Кроме того, только для Самойлова предоставили номер класса люкс. Для него также выделили отдельную гримерку. В ней должны были подготовить бутылку виски, пять пачек сигарет и три тарелки закуски.

Барабанщик группы Дмитрий Снейк для своей гримерки потребовал 7,5 литра пива, три бутылки сухого вина, закуски и пять пачек стиков для айкоса.

В общей гримерке организаторы должны были подготовить бутылку бренди, три литра пива и три пачки стиков для айкоса, а также закуски, овощную тарелку, воду, чайник и утюг.

Группа выступила на «Небофесте» 28 июля. Слушателей возмутило состояние Самойлова , который еле держался на ногах во время концерта. В конце рокер передал микрофон гитаристу, так как не мог допеть песню.

Концерты Алкоголь Шоу-бизнес
30 июля 2024, 13:59
Сына Питта и Джоли увезли в больницу после ДТП
Global Look Press
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Сына актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакса госпитализировали с травмой головы после аварии. Об этом сообщило издание TMZ.

По информации СМИ, 29 июля около 17:00 молодой человек попал в ДТП на оживленной улице Лос-Анджелеса. Он ехал на электровелосипеде без шлема и врезался в автомобиль. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

По словам очевидцев, Пакс пожаловался на боль в бедре и получил травму головы. В больнице его состояние оценили как стабильное и пообещали выписать в ближайшие дни.

Питт и Джоли развелись в 2016 году У пары шесть детей, включая приемных. Однако между супругами продолжается судебная тяжба. Недавно актера обвинили в растрате миллиона долларов на реконструкцию собственного бассейна.

Дети ДТП Актеры Брэд Питт Анджелина Джоли
30 июля 2024, 11:29
Глюкозу захотели положить в рехаб
Global Look Press
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Близкие и команда певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) захотели отправить ее в рехаб. Сама артистка не возражает против этого, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, к певице приставили двух охранников, которые следят за ней. Их заметили на днях в гостинице, когда Глюкоза приехала с выступлением на мероприятии.

Близкие артистки подыскивают клинику как в России, так и за рубежом, в которой она сможет очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов. Одним из вариантов стал центр, в котором проходила лечение от алкоголизма певица МакSим, уточнили журналисты.

Ранее выступление Глюкозы на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вызвало скандал. Зрители пожаловались, что певица вышла на сцену в неадекватном состоянии, не смогла исполнить часть своих песен даже под фонограмму, а также пропела несколько строчек с матом.

Скандалы Концерты Песни Россия Певица Глюкоза
30 июля 2024, 10:53
«Оборванец»: Стаса Михайлова высмеяли за жилет с глубоким декольте
Global Look Press
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Певец Стас Михайлов пришел на международный музыкальный фестиваль Dream Fest в Баку в черном жилете с глубоким декольте. Его образ показал Telegram-канале издания «СтарХит», однако некоторые пользователи высмеяли наряд артиста.

Фестиваль проходил 28 июля. Михайлов появился на красной дорожке в черном атласном жилете с глубоким декольте и брючном костюме с бархатными вставками. На нем также были золотые браслеты, цепочка с кулоном и брошь.

«Он думает что неотразим», «Оборванец», «Обезобразил себя», «Ему надо к своим, на Олимпиаду», «Черти что. Зачем все это напялил на себя? За Филей гонится?» - выразили недоумение комментаторы.

Ранее Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. По его словам, он не будет участвовать там, где задевается религия и звучит мат со сцены.

Мода Стас Михайлов Шоу-бизнес

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