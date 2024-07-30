Козловский исполнил песню Пугачевой на своем спектакле в Юрмале

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«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль „Frank“ привел всех в восторг», - поделилась Пугачева.

Для мероприятия певица выбрала белую рубашку, черную куртку, кожаные брюки и туфли с острым мысом. Образ она дополнила черным галстуком. Козловский предстал в кадре в брючном костюме, классической рубашке и туфлях.

«Дорогая, невероятная Алла Борисовна! Это было счастье, разделить этот вечер с вами!» - ответил в комментариях актер.

Во время спектакля Козловский исполнил песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Примадонна в этот момент сидела в зале. Кадрами зрителей поделился Telegram-канал Starhit.

Ранее обращение Сердючки к Пугачевой спровоцировало скандал в Юрмале. Примадонна все время аплодировала украинской звезде.

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